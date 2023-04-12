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Реал - Челси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Лига Чемпионов
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Команда Лунина против команды Мудрика

Реал - Челси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Челси" не знает побед четыре игры подряд. Не помогла даже смена главного тренера и возвращение Фрэнка Лэмпарда. Нельзя сказать, что в оптимальном состоянии и "Реал", имеющий в пассиве два поражения в четырех крайних встречах.

Для украинского болельщика этот поединок представляет особый интерес, ведь в ростерах обоих клубов есть футболисты сборной Украины: Андрей Лунин защищает цвета "Реала", а Михаил Мудрик - "Челси". Было бы большим счастьем увидеть их одновременно на поле "Сантьяго Бернабеу".

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Лига чемпионов. Четвертьфинал. Первый матч
12 апреля. Начало в 22:00
"Реал" (Мадрид, Испания) – "Челси" (Лондон, Англия)

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В статье: Реал (Мадрид) Челси (Лондон) смотреть футбол онлайн
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