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Реал - Челси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Команда Лунина против команды Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" не знает побед четыре игры подряд. Не помогла даже смена главного тренера и возвращение Фрэнка Лэмпарда. Нельзя сказать, что в оптимальном состоянии и "Реал", имеющий в пассиве два поражения в четырех крайних встречах.
Для украинского болельщика этот поединок представляет особый интерес, ведь в ростерах обоих клубов есть футболисты сборной Украины: Андрей Лунин защищает цвета "Реала", а Михаил Мудрик - "Челси". Было бы большим счастьем увидеть их одновременно на поле "Сантьяго Бернабеу".
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Лига чемпионов. Четвертьфинал. Первый матч
12 апреля. Начало в 22:00
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