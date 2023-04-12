Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан - Наполи: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Итальянское дерби в четвертьфинале Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pier Marco Tacca/AC Milan
В начале апреля "Милан" разнес "Наполи" на его поле 4:0. Однако этот результат не повлиял на первую позицию неаполитанцев в таблице, в то время как "россонери" после такой феерической победы не смогли забить "Эмполи" (0:0). Однако, это дела в чемпионате. В Лиге чемпионов своя мотивация у каждой из команд наконец-то добиться результата на международной арене. Перед стартовым свистком силы почти равны. Кто выйдет победителем?
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Лига чемпионов. Четвертьфинал. Первый матч
12 апреля. Начало в 22:00
Трансляция – MEGOGO
Популярное сейчас
- Как Цыганкова "обокрал" одноклубник и почему нельзя вешать провал Арсенала на Энфилде лишь на Зинченко
- Львов - Шахтер: смотреть онлайн, видеотрансляция
- 180 000 ликвидированных оккупантов за время полномасштабного вторжения. Генштаб обновил данные по потерям РФ
- Орлы не взлетели. Бенфика – Интер 0:2. Видео голов и обзор матча
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО
- Спорт - это жизнь. Жена Месси продемонстрировала роскошную фигуру после тренировки. ВИДЕО