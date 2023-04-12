Милан - Наполи: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В начале апреля "Милан" разнес "Наполи" на его поле 4:0. Однако этот результат не повлиял на первую позицию неаполитанцев в таблице, в то время как "россонери" после такой феерической победы не смогли забить "Эмполи" (0:0). Однако, это дела в чемпионате. В Лиге чемпионов своя мотивация у каждой из команд наконец-то добиться результата на международной арене. Перед стартовым свистком силы почти равны. Кто выйдет победителем?

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Лига чемпионов. Четвертьфинал. Первый матч

12 апреля. Начало в 22:00

"Милан" - "Наполи"

Трансляция – MEGOGO