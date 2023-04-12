Реал - Челси. Мудрик и Лунин остались в запасе. Стартовые составы команд

Сегодня, 12 марта, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором Реал примет Челси.

Команды уже объявили составы на матч:

Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга, Кроос, Модрич, Вальверде, Родриго, Бензема, Винисиус

Запасные: Лунин, Лопес, Вальехо, Начо, Азар, Асенсио, Одриосола, Васкес, Чуамени, Себальос, Рюдигер, Мариано

Челси: Кепа, Джеймс, Силва, Кулибали, Фофана, Чилуэлл, Энцо, Ковачич, Канте, Феликс, Стерлинг

Запасные: Менди, Пулишич, Лофтус-Чик, Чалоба, Мудрик, Маунт, Закария, Зиеш, Галлахер, Аспиликуэта, Хавертц, Кукурелья

Подробнее на ua.tribuna.com:

https://ua.tribuna.com/football/1000000059421-mudrik-v-zapase-chelsi-na-match-s-realom/?utm_source=copy

Вингер Челси Михаил Мудрик, как и голкипер мадридцев Андрей Лунин осталисьв запасе своих команд.

Напомним, что матч начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

Также на Youtube доступна аудиотрансляция матча от UA-Футбол.