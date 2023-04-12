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Реал - Челси. Мудрик и Лунин остались в запасе. Стартовые составы команд
Стартовые составы команд
twitter.com/realmadriden
Сегодня, 12 марта, состоится первый матч 1/4 финала
Команды уже объявили составы на матч:
Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга, Кроос, Модрич, Вальверде, Родриго, Бензема, Винисиус
Запасные: Лунин, Лопес, Вальехо, Начо, Азар, Асенсио, Одриосола, Васкес, Чуамени, Себальос, Рюдигер, Мариано
Челси: Кепа, Джеймс, Силва, Кулибали, Фофана, Чилуэлл, Энцо, Ковачич, Канте, Феликс, Стерлинг
Запасные: Менди, Пулишич, Лофтус-Чик, Чалоба, Мудрик, Маунт, Закария, Зиеш, Галлахер, Аспиликуэта, Хавертц, Кукурелья
Подробнее на ua.tribuna.com:
https://ua.tribuna.com/football/1000000059421-mudrik-v-zapase-chelsi-na-match-s-realom/?utm_source=copy
Вингер Челси Михаил Мудрик, как и голкипер мадридцев Андрей Лунин осталисьв запасе своих команд.
Напомним, что матч начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет
Также на Youtube доступна аудиотрансляция матча от UA-Футбол.
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