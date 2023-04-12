Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд побил очередной рекорд, забив вчера на 45-й минуте "Баварии". Это был 45-й мяч футболиста в сезоне 2022/23. Еще ни один игрок в эпоху английской Премьер-лиги не забивал больше голов за клуб АПЛ во всех соревнованиях в течение одного сезона.

Гол мюнхенцам позволил Эрлингу обойти в этой гонке Мохамеда Салаха (44 мяча в сезоне 2017/18 за "Ливерпуль") и Рууда ван Нистелроя (44 мяча в сезоне 2002/03 за "Манчестер Юнайтед").