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Холанд побил очередной рекорд
Эрлинг Холланд забил 45 мячей во всех турнирах этого сезона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд побил очередной рекорд, забив вчера на 45-й минуте "Баварии". Это был 45-й мяч футболиста в сезоне 2022/23. Еще ни один игрок в эпоху английской Премьер-лиги не забивал больше голов за клуб АПЛ во всех соревнованиях в течение одного сезона.
Гол мюнхенцам позволил Эрлингу обойти в этой гонке Мохамеда Салаха (44 мяча в сезоне 2017/18 за "Ливерпуль") и Рууда ван Нистелроя (44 мяча в сезоне 2002/03 за "Манчестер Юнайтед").
Напомним, что первый матч между "Сити" и "Баварией"
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