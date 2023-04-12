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Совладелец Челси уверен, что Реал разгромно проиграет
Смелый прогноз Тодда Боэли на игру против Реала
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В скором времени начнется главный матч среды между действующим обладателем Кубка чемпионов "Реалом" и английским "Челси" в рамках четвертьфинала Лиги Чемпионов УЕФА.
Не смотря на неудачные выступления "Челси" в АПЛ, владельцы клуба верят в уверенную победу своей команды над "королевским клубом".
Испанское ТВ "El Chiringuito TV" встретило выходившего из мадридского ресторана американского совладельца английского клуба Тодда Боэли, и перед игрой его попросили сделать прогноз.
"Челси" собирается победить. Счет? 3:0", - уверенно заявил Боэли, прежде чем быстро отправиться по своим делам в испанскую столицу.
Напомним, что игра состоится в 22.00. За матчем можно следить в
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