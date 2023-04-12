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Совладелец Челси уверен, что Реал разгромно проиграет

Лига Чемпионов
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Смелый прогноз Тодда Боэли на игру против Реала

Совладелец Челси уверен, что Реал разгромно проиграет

Фото з відкритих джерел

Новина українською

В скором времени начнется главный матч среды между действующим обладателем Кубка чемпионов "Реалом" и английским "Челси" в рамках четвертьфинала Лиги Чемпионов УЕФА.

Не смотря на неудачные выступления "Челси" в АПЛ, владельцы клуба верят в уверенную победу своей команды над "королевским клубом".

Испанское ТВ "El Chiringuito TV" встретило выходившего из мадридского ресторана американского совладельца английского клуба Тодда Боэли, и перед игрой его попросили сделать прогноз.

"Челси" собирается победить. Счет? 3:0", - уверенно заявил Боэли, прежде чем быстро отправиться по своим делам в испанскую столицу.

Напомним, что игра состоится в 22.00. За матчем можно следить в текстовой трансляции на нашем сайте.

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В статье: Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Тодд Боэли
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