Без Мудрика, но и без Лунина. ЛЧ. Реал – Челси. 2:0. Видео голов и обзор матча

"Реал" и "Челси" в очередной раз встретились в четвертьфинале Лиги чемпионов. "Реал" открыл счет в противостоянии в середине первого тайма, когда прошел хороший заброс от Карвахаля в штрафную на Винисиуса. Бразилец ударил, но Кепе удалось парировать удар. Первым на добивании оказался Карим Бензема.

После перерыва после розыгрыша углового отличился Марко Асенсио. Он удачно пробил из-за пределов штрафной, став рекордсменом Лиги чемпионов по количеству забитых голов среди вышедших на замену игроков.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча. Добавим, что украинцы Лунин и Мудрик не приняли участия в поединке.

Лига Чемпионов, 1/4 финала. 1-й матч

Мадрид, Сантьяго Бернабеу

"Реал" – "Челси" 2:0

Голы: Бензема 21, Асенсио 74

Обзор матча

21' Карим Бензема – 1:0

74' Марко Асенсио - 2:0