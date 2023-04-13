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Без Мудрика, но и без Лунина. ЛЧ. Реал – Челси. 2:0. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
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Мадридцы близки к полуфиналу

Без Мудрика, но и без Лунина. ЛЧ. Реал – Челси. 2:0. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" и "Челси" в очередной раз встретились в четвертьфинале Лиги чемпионов. "Реал" открыл счет в противостоянии в середине первого тайма, когда прошел хороший заброс от Карвахаля в штрафную на Винисиуса. Бразилец ударил, но Кепе удалось парировать удар. Первым на добивании оказался Карим Бензема.

После перерыва после розыгрыша углового отличился Марко Асенсио. Он удачно пробил из-за пределов штрафной, став рекордсменом Лиги чемпионов по количеству забитых голов среди вышедших на замену игроков.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча. Добавим, что украинцы Лунин и Мудрик не приняли участия в поединке.

Лига Чемпионов, 1/4 финала. 1-й матч
Мадрид, Сантьяго Бернабеу
"Реал" – "Челси" 2:0
Голы: Бензема 21, Асенсио 74

Обзор матча

21' Карим Бензема – 1:0

74' Марко Асенсио - 2:0

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В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Челси (Лондон)
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