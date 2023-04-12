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ЛЧ. Реал – Челси. 1:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Лига Чемпионов
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В прошлом сезоне Карим забил "синим" четыре в двух матчах

ЛЧ. Реал – Челси. 1:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

"Реал" открыл счет в противостоянии с "Челси". Команды в очередной раз встречаются в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Прошел красивый заброс от Луки Модрича в штрафную на Винисиуса. Бразилец ударил, но Кепе удалось парировать удар. Первым на добивании оказался Карим Бензема.

21' Карим Бензема – 1:0.

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В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Челси (Лондон)
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