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ЛЧ. Реал – Челси. 1:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
В прошлом сезоне Карим забил "синим" четыре в двух матчах
Фото: twitter.com/realmadrid
"Реал" открыл счет в противостоянии с "Челси". Команды в очередной раз встречаются в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Прошел красивый заброс от Луки Модрича в штрафную на Винисиуса. Бразилец ударил, но Кепе удалось парировать удар. Первым на добивании оказался Карим Бензема.
21' Карим Бензема – 1:0.
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