Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЧ. Милан открыл счет в матче с Наполи - ВИДЕО
Итальянское дерби
Getty Images/Global Images Ukraine
Милан и Наполи проводят свой первый матч 1/4 финала
Милан без Осимена лучше начал, но Милан выждал свое, а в концовке первого тайма провел любимую контру, которую завершил Беннасер.
1:0 к перерыву.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Вырвали в компенсированное время. ФК Львов - Шахтер 1:2. Видео голов и обзор матча
- Шахтер увеличил преимущество над Днепром-1. Результаты и расписание матчей УПЛ
- "Мы достанем их из-под земли". Зеленский, СБУ и ОП отреагировали на зверскую казнь россиянами украинского солдата
- "Наказание было жестоким". Тухель высказался после разгрома от Ман Сити
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная дочь Луиса Энрике, которая встречается со звездой Барселоны. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн