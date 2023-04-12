Реал – Челси 2:0. Мадрид одной ногой в полуфинале

Лига Чемпионов, 1/4 финала. 1-й матч

Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Реал – Челси 2:0

Голы: Бензема 21, Асенсио 74

"Реал" добыл комфортную победу над "Челси", сделав весомую заявку на выход в полуфинал. Кризисный "Челси" сумел сохранить лицо и избежать разгром при длительной игре в меньшинстве. Но на большее коллектив Фрэнка Лэмпарда сегодня рассчитывать и не мог – после некоторых проблем в дебюте Мадрид был на две головы лучше, и при большем желании мог расправиться с лондонцами куда безжалостнее.

Анчелотти здраво оценил разницу в классе, и позволил себе обойтись без Вальверде справа, зато с Кроосом в роли опорника. И за это "синие" больно укололи хозяев в двух контрвыпадах. Сначала Милитао вовремя настиг Феликса, помешав выходу один в один, а затем Канте здорово обокрал Модрича, но не смог найти лучшего решения впереди. Выдержав удар, "Реал" быстро адаптировался и постепенно стал давить соперника. "Челси" ужасно действовал после потерь и толком не мог выбраться из обороны, постоянно играя на отбой.

Уже на 21-й минуте "Реал" зажал гостей, Карвахаль неожиданно сместился в центр, забросил на Винисиуса, и после сейва Кепы Бензема коршуном набросился на мяч, забив свой 5-й гол в ворота "синих" в трёх последних играх. Ещё через пару минут Вини в очередной раз растерзал Фофана, перебросил Кепу, но опытный Силва вовремя подоспел на линии.

После перерыва "Челси" продолжал играть на отбой, но в своём деле выглядел прилично. Блестящий матч проводил Кулибали, но уже спустя 10 минут после рестарта сенегалец ушёл с поля с травмой, полученной в критичном забеге с Родриго. Вышедший вместо него Кукурелья игру для "синих" загубил. Испанец не успел войти в игру, как потерял зону за спиной, куда ворвался Родриго, которого ценой красной срубил Чиллуэл.

В меньшинстве лондонцы тоже держались молодцом, и не будь удаления, могли бы избежать второго гола. Анчелотти выдернул козырь из рукава, выпустил Асенсио, плотный удар которого после розыгрыша углового удвоил перевес Мадрида. Напоследок в компенсированное время Бензема не попал по пустым воротам головой, после чего Маунт мог отыгрывать один мяч, но бывший партнёр англичанина Рюдигер дерзким подкатом предотвратил угрозу.

2:0. "Реал" заслуженно побеждает с солидным перевесом. "Челси" смотрелся прилично по меркам провальных выступлений в АПЛ, но Мадриду ровней не был ни на одном игровом отрезке. Не впечатлил и дуэт нападения Феликс – Стерлинг. Если Мудрик и нужен был "Челси", так это в сегодняшнем матче. Но Фрэнк предпочёл опытного Рахима. Уже через 6 дней лондонцы попробуют организовать камбек на "Стэмфорд Бридж". После четвёртого матча без голов поверить, что им удастся отыграть два у "Реала", сложно даже самому большому фантазёру

"Реал": Куртуа – Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга (Рюдигер, 71) – Вальверде, Кроос (Тчуамени, 84), Модрич (Себальос, 81) – Родриго (Асенсио, 71), Бензема, Винисиус

"Челси": Кепа – Фофана, Силва (Маунт, 76), Кулибали (Кукурелья, 55) – Джеймс, Канте (Галлахер, 75), Фернандес, Ковачич, Чиллуэл – Стерлинг (Хавертц, 65), Феликс (Чалоба, 65)

Предупреждения: Камавинга 7, Милитао 83, Карвахаль 87 – Фофана 5, Ковачич 87

Удаление: Чиллуэл 59