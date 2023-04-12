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Реал – Челси 2:0. Мадрид одной ногой в полуфинале

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Мастерский перфоманс Мадрида

Реал – Челси 2:0. Мадрид одной ногой в полуфинале

Getty Images/Global Images Ukraine

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов, 1/4 финала. 1-й матч

Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Реал – Челси 2:0

Голы: Бензема 21, Асенсио 74

"Реал" добыл комфортную победу над "Челси", сделав весомую заявку на выход в полуфинал. Кризисный "Челси" сумел сохранить лицо и избежать разгром при длительной игре в меньшинстве. Но на большее коллектив Фрэнка Лэмпарда сегодня рассчитывать и не мог – после некоторых проблем в дебюте Мадрид был на две головы лучше, и при большем желании мог расправиться с лондонцами куда безжалостнее.

Анчелотти здраво оценил разницу в классе, и позволил себе обойтись без Вальверде справа, зато с Кроосом в роли опорника. И за это "синие" больно укололи хозяев в двух контрвыпадах. Сначала Милитао вовремя настиг Феликса, помешав выходу один в один, а затем Канте здорово обокрал Модрича, но не смог найти лучшего решения впереди. Выдержав удар, "Реал" быстро адаптировался и постепенно стал давить соперника. "Челси" ужасно действовал после потерь и толком не мог выбраться из обороны, постоянно играя на отбой.

Уже на 21-й минуте "Реал" зажал гостей, Карвахаль неожиданно сместился в центр, забросил на Винисиуса, и после сейва Кепы Бензема коршуном набросился на мяч, забив свой 5-й гол в ворота "синих" в трёх последних играх. Ещё через пару минут Вини в очередной раз растерзал Фофана, перебросил Кепу, но опытный Силва вовремя подоспел на линии.

После перерыва "Челси" продолжал играть на отбой, но в своём деле выглядел прилично. Блестящий матч проводил Кулибали, но уже спустя 10 минут после рестарта сенегалец ушёл с поля с травмой, полученной в критичном забеге с Родриго. Вышедший вместо него Кукурелья игру для "синих" загубил. Испанец не успел войти в игру, как потерял зону за спиной, куда ворвался Родриго, которого ценой красной срубил Чиллуэл.

В меньшинстве лондонцы тоже держались молодцом, и не будь удаления, могли бы избежать второго гола. Анчелотти выдернул козырь из рукава, выпустил Асенсио, плотный удар которого после розыгрыша углового удвоил перевес Мадрида. Напоследок в компенсированное время Бензема не попал по пустым воротам головой, после чего Маунт мог отыгрывать один мяч, но бывший партнёр англичанина Рюдигер дерзким подкатом предотвратил угрозу.

2:0. "Реал" заслуженно побеждает с солидным перевесом. "Челси" смотрелся прилично по меркам провальных выступлений в АПЛ, но Мадриду ровней не был ни на одном игровом отрезке. Не впечатлил и дуэт нападения Феликс – Стерлинг. Если Мудрик и нужен был "Челси", так это в сегодняшнем матче. Но Фрэнк предпочёл опытного Рахима. Уже через 6 дней лондонцы попробуют организовать камбек на "Стэмфорд Бридж". После четвёртого матча без голов поверить, что им удастся отыграть два у "Реала", сложно даже самому большому фантазёру

"Реал": Куртуа – Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга (Рюдигер, 71) – Вальверде, Кроос (Тчуамени, 84), Модрич (Себальос, 81) – Родриго (Асенсио, 71), Бензема, Винисиус

"Челси": Кепа – Фофана, Силва (Маунт, 76), Кулибали (Кукурелья, 55) – Джеймс, Канте (Галлахер, 75), Фернандес, Ковачич, Чиллуэл – Стерлинг (Хавертц, 65), Феликс (Чалоба, 65)

Предупреждения: Камавинга 7, Милитао 83, Карвахаль 87 – Фофана 5, Ковачич 87

Удаление: Чиллуэл 59

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В статье: Реал (Мадрид) Челси (Лондон)
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Комментарии (24)
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Будєм разбіратся (Київ)
13.04.2023 в 00:20
Реал звичайно пройде до півфіналу. Челсі за грою це команда рівня Саутгемптона і Борнмута. Тільки набрані в 22 році бали не дозволяють звалитись у зону вильоту. З МС буде інша гра. Прикро за Мудрика, який вже навіть не в першій лінії запасу.
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0
0
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hrdhrd (Украина)
13.04.2023 в 00:19
И вот стоило Челси закупаться на миллиард, чтобы выставить автобус на Бернабеу? Могли бы миллионов за 50 купить себе состав Мальорки, те бы у Реала еще и выиграли А если серьезно, очередное унижение АПЛ в исполнении Королей Европы. Нужно было, конечно, забивать 3, чтобы вообще без шансов в ответной встрече, но по первому матчу не понятно, за счет чего Челси может отыграться. С победой мадридистов, HALA MADRID!
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+2
0
metall5291 (Kharkiv)
13.04.2023 в 00:24
Если бы Реал не прошел Челси - это был бы уже совсем несчастный случай. Ман Сити - вот главный соперник, с мощной игрой, да еще и с Холландом отдельно. Пройдя их, за финал можно уже не беспокоиться. В любом случае кубок ЛЧ в Италию не поедет.
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0
0
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hrdhrd (Украина)
13.04.2023 в 00:26
Да, Сити это финальный босс игры
+1
0
Будєм разбіратся (Київ)
13.04.2023 в 00:25
Якщо б Арсенал чи Ман Юнайтед обіграли «мертву» Валенсію то це ніяким чином не принизило б Прімеру. Так само як і виграш Реалу у кризового Челсі не принижує АПЛ.
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0
0
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hrdhrd (Украина)
13.04.2023 в 00:27
Ну в прошлом году обыграли всю верхушку АПЛ, в этом могут тоже, хотя Сити это конечно посложнее задача. Разве что кроме Арсенала, тех просто нет в ЛЧ пока что.
+1
0
Будєм разбіратся (Київ)
13.04.2023 в 00:39
В 2010-х роках Прімера була топ. Там і Барса, і Реал брали Лігу. Атлетико грав у фіналах ЛЧ, брав ЛЄ. Севілья взагалі рекордсмен в ЛЄ. Про 2020-ті рано говорити, але всі гроші світу в АПЛ, там в аутсайдерів бюджети як в Атлетіко. Тому виглядає, що в єврокубках будуть в основному домінувати англійські команди і ті, хто має співставні бюджети: Реал, ПСЖ, Барса, Баварія.
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
13.04.2023 в 00:17
Усіх, хто за Реал з перемогою у матчі, і, сподіваюсь з проходом у 1/2 фіналу. Треба буде там пройти МС. А у фіналі, за умови попадання, Реал переможе будь-яку італійську команду.
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+1
0
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hrdhrd (Украина)
13.04.2023 в 00:20
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0
0
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hrdhrd (Украина)
13.04.2023 в 00:23
Хоть и уважаю пожелания Анчелотти касаемо Милана в финале, мне хотелось бы Наполи. Очень интересная атакующая команда. Но в целом, кто бы ни вышел в финал из той сетки турнира, это будут мальчики для битья для сетки МС/РМ
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
13.04.2023 в 00:25
100 % . Мы это написали одновременно.
+1
0
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hrdhrd (Украина)
13.04.2023 в 00:27
+1
0
Дон Купер (Хмельницький)
13.04.2023 в 00:45
Та не скажіть, пам'ятаєте фінал Інтер - Баварія? Правда, тоді Інтер тренував Моур ).
0
0
Smooth da Hustler (Львів)
13.04.2023 в 01:18
Очень интерессная и атакующая, но без Виктора как то так, атаковпли аж на 0 голов
0
0
Smooth da Hustler (Львів)
13.04.2023 в 01:17
Ага переможе
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0
0
Dr. House (Поділля)
13.04.2023 в 00:13
Зараз набіжить стадо барсонутих алєнєй і розпочнуть свою мантру про Переса, суддів і про вялікую барсу
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+2
0
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hrdhrd (Украина)
13.04.2023 в 00:21
Негрейру предлагали одолжить?
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0
0
La Scala (Milano)
13.04.2023 в 00:07
Гарний футбольний вечір. І Мілан виграв, і Реал комфортно здолав Челсі. Ймовірність фіналу Мілан-Реал все більше)))
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+2
-2
Будєм разбіратся (Київ)
13.04.2023 в 00:17
Навіть вдесятьох і без кількох гравців основи Наполі мав шанси зрівняти. Мілан виглядав непогано, але нічого особливого. Якщо Мілан пройде до півфіналу то це буде вагомим досягненням, хоч і щасливим збігом.
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+1
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.04.2023 в 00:06
Мудрик це шматок лайна...
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0
-5
La Scala (Milano)
13.04.2023 в 00:07
Чого це?
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.04.2023 в 00:04
челси - днище!
Ответить
+3
0
miruk 81 (львів)
12.04.2023 в 23:59
Якраз в такій грі де можна було б втекти потрібно було ставити Мудрика. Помилка Лемпарда
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+1
-1
La Scala (Milano)
13.04.2023 в 00:09
Від Реала сильно не втечеш)))
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+1
-1

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