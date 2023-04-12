ЛЧ. Милан - Наполи 1:0. Все решится в Неаполе

Лига Чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

Милан. "Джузеппе Меацца"

: Беннасер 40

: Маньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Тонали, Беннасер (Салемакерс 67), Диас (Ребич 80), Крунич, Леау, Жиру

: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Руи (Оливера 82), Лоботка, Ангисса, Зелински (Политано 83), Лосано (Распадори 69), Элмас, Кварацхелия (Ндомбеле 82)

: Беннасер 61, Салемакерс 90+3 - Зелински 38, Ангисса 70, Ди Лоренцо 70, Ким 79, Ррахмани 90+3

: Ангисса 74 (вторая желтая)

: Иштван Ковач (Румыния)

Праздник итальянского футбола. Впервые с сезона 2005/06 три команды в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Успех "Интера" вчера может организовать и две в полуфинале впервые с 2002/03. И "Милан", и "Наполи" хотят там быть. Первый - по праву легендарной европейской команды, которая наконец-то возвращается. А также по праву действующего чемпиона Италии. Второй - по праву безоговорочного лидера Серии А с 16-очковым перевесом.

Они уже встречались в лиге второго апреля, и тогда "Милан" победил в Неаполе со счетом 4:0. Всю злость от уже начавшейся подготовки празднований Скудетто "Наполи" всё ещё чемпион вложил в тот матч. Также удивил возвращением с 3-4-3 на 4-2-3-1, выводом опорника на позицию "десятки" и Браима Диаса на правый фланг. Впрочем, тренеры, игроки и эксперты справедливо заявляли, что тот матч уже не имеет никакого значения.

В одном он все же имел значение. "Наполи" желал реабилитироваться за 0:4 и яростно бросился на ворота Маньяна. Четыре удара за первые четыре минуты, восемь за 18. Сразу же после бардака в штрафной Кварацхелия бил низом. Крунич вытащил с линии ворот. Из-за пределов штрафной мощно пробивали Ангисса и Зелински. Маньян тащил из-под перекладины. Казалось, что может состояться полная месть за 0:4.

Все же "Милан", не пропустивший в четырех предыдущих матчах Лиги Чемпионов (лучшая его серия за 18 лет), удержался и сейчас, к середине первого тайма успокоил игру. И начал пробовать разворачивать свои контратаки. Получалось не очень, и игра затихла. Но Леау все же прорвался через полполя и пробил низом уже из штрафной (чуть неточно). А затем состоялся гол.

Вновь Стефано Пиоли удалось удивить Лучано Спаллетти в кадровом и тактическом плане. Правый вингер Диас финтами раскрутил и прорвался из центра поля, отдал направо левому вингеру Леау, тот возвращал испанцу, не получилось, но мяч прошёл в левую часть штрафной. Откуда "десятка" Беннасер сразу же пробил низом. Мерет лишь задел ногой. А на волне этого Тонали пробивал (заблокировали), Кьер головой замкнул угловой в перекладину.

Второй тайм "Наполи" также начал активно. Пусть и не не так яростно, как первый. Кварацхелия навесил на Элмаса, Маньян слишком вышел из ворот и чуть не был переброшен. Успел вытащить. Удар Лосано заблокировали, удар головой Ди Лоренцо немного не попал. И вновь "Милан" выдержал, перевёл игру в центр поля, усыпил её. Свёл к жёсткой битве, до боли напоминающей старую Серию А. К шести жёлтым карточкам за тайм.

Одна из них привела к удалению опорника Ангиссы. Он поднятой ногой попал в мяч, но задел и грудь Эрнандеса. Затем ещё и Ким получил жёлтую за фол и споры. Оба пропустят ответный матч. И вот здесь игра уже немного проснулась. Причем, как ни странно, опаснее выглядела команда, игравшая в численном меньшинстве. Маньян спас от удара Ди Лоренцо в верхний угол, Оливера головой немного не попал.

"Милан" побеждает "Наполи" лишь во второй раз в десяти последних домашних матчах. В шести предыдущих на всех полях и вовсе побеждали лишь гости в тот день. Вновь не пропускает в Лиге Чемпионов. А "Наполи" после восьми гостевых побед подряд против всех во всех турнирах проигрывает.

Это было похоже на матч "Милана" дома против "Тоттенхэма" в 1/8 финала. Завершившийся с таким же счетом. Статистически "россонери" вновь уступили, Маньян вновь работал. Но выглядели они мощно, солидно. А "Наполи" не хватило его лучшего бомбардира Осимхена, который, возможно, будет в ответном матче. Не хватало самообладания вообще и жёсткости в решающем ударе.