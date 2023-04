Реал – Челси. 2:0. Асенсио забивает бильярдным дальним ударом. Он лучший бомбардир в истории ЛЧ после выхода на замену

"Реал" удвоил преимущество в поединке 1/4 финала Лиги чемпионов против "Челси". В 9-й раз в турнире после выхода на замену отличился Марко Асенсио.

Он лучший бомбардир ЛЧ после выхода на замену в истории. У ближайших преследователей на два гола меньше.

9 - Marco Asensio has scored nine goals as a substitute in the Champions League, two more than any other player in Champions League history. Impact. pic.twitter.com/CUxSvYlNBq