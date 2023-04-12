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Реал – Челси. 2:0. Асенсио забивает бильярдным дальним ударом. Он лучший бомбардир в истории ЛЧ после выхода на замену

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Забил спустя 6 минут после выхода на замену

Реал – Челси. 2:0. Асенсио забивает бильярдным дальним ударом. Он лучший бомбардир в истории ЛЧ после выхода на замену

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

"Реал" удвоил преимущество в поединке 1/4 финала Лиги чемпионов против "Челси". В 9-й раз в турнире после выхода на замену отличился Марко Асенсио.

Он лучший бомбардир ЛЧ после выхода на замену в истории. У ближайших преследователей на два гола меньше.

Также гол стал седьмым результативным действием для Асенсио после выхода на замену в этом сезоне.

"Реал" быстро разыграл угловой, а Винисиус отдал точный пас к границе штрафной, где открывался Асенсио. Испанец точно и сильно пробил в ближний угол – Кепа не мог помочь.

76' Марко Асенсио – 2:0.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Марко Асенсио
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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
13.04.2023 в 00:00
А де цей 70-млнний непотріб?
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miruk 81 (львів)
12.04.2023 в 23:58
Якраз в такій грі де можна було б втекти потрібно було ставити Мудрика. Помилка Лемпарда
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