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Реал – Челси. 2:0. Асенсио забивает бильярдным дальним ударом. Он лучший бомбардир в истории ЛЧ после выхода на замену
Забил спустя 6 минут после выхода на замену
Фото: twitter.com/realmadrid
"Реал" удвоил преимущество в поединке 1/4 финала Лиги чемпионов против "Челси". В 9-й раз в турнире после выхода на замену отличился Марко Асенсио.
Он лучший бомбардир ЛЧ после выхода на замену в истории. У ближайших преследователей на два гола меньше.
9 - Marco Asensio has scored nine goals as a substitute in the Champions League, two more than any other player in Champions League history. Impact. pic.twitter.com/CUxSvYlNBq— OptaJose (@OptaJose) April 12, 2023
Также гол стал седьмым результативным действием для Асенсио после выхода на замену в этом сезоне.
"Реал" быстро разыграл угловой, а Винисиус отдал точный пас к границе штрафной, где открывался Асенсио. Испанец точно и сильно пробил в ближний угол – Кепа не мог помочь.
76' Марко Асенсио – 2:0.
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