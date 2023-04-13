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Лэмпард: Сказал игрокам, что на Стэмфорд Бридж случаются особенные вещи
Наставник "Челси" - о поражении от "Реала"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался после поражения от мадридского "Реала" (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Я горжусь 10 игроками, которые заканчивали матч. Разочаровывает тот факт, что мы, перестраиваясь, подарили сопернику "стандарт", после чего был забит второй мяч.
У нас были неплохие моменты. Сначала у Жоау, потом у Рахима, в концовке у Мейсона. Были какие-то позитивные моменты, однако реальный итог этого матча - поражение. Я сказал игрокам, что на "Стэмфорд Бридж" случаются особенные вещи. У нас хорошая команда, и мы должны верить.
На следующей неделе будет битва. Понятно, что нам надо показать футбол более высокого уровня. Необходимо понять некоторые мелочи, правильно настроиться и сыграть в более позитивном ключе. Если это удастся, то с таким составом нам это будет по силам. Я участвовал в нескольких подобных вечерах на "Стэмфорд Бридж", — сказал Лэмпард.
Ответная игра состоится 18 апреля в Лондоне.
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