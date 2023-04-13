  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Лэмпард: Сказал игрокам, что на Стэмфорд Бридж случаются особенные вещи
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лэмпард: Сказал игрокам, что на Стэмфорд Бридж случаются особенные вещи

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Наставник "Челси" - о поражении от "Реала"

Лэмпард: Сказал игрокам, что на Стэмфорд Бридж случаются особенные вещи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард высказался после поражения от мадридского "Реала" (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Я горжусь 10 игроками, которые заканчивали матч. Разочаровывает тот факт, что мы, перестраиваясь, подарили сопернику "стандарт", после чего был забит второй мяч.

Читайте такжеРеал – Челси 2:0. Мадрид одной ногой в полуфинале

У нас были неплохие моменты. Сначала у Жоау, потом у Рахима, в концовке у Мейсона. Были какие-то позитивные моменты, однако реальный итог этого матча - поражение. Я сказал игрокам, что на "Стэмфорд Бридж" случаются особенные вещи. У нас хорошая команда, и мы должны верить.

На следующей неделе будет битва. Понятно, что нам надо показать футбол более высокого уровня. Необходимо понять некоторые мелочи, правильно настроиться и сыграть в более позитивном ключе. Если это удастся, то с таким составом нам это будет по силам. Я участвовал в нескольких подобных вечерах на "Стэмфорд Бридж", — сказал Лэмпард.

Ответная игра состоится 18 апреля в Лондоне.

По теме
yellow-arrow
Спаллетти - о поражении Милану: Мне надо проанализировать случившееся
yellow-arrow
УЕФА объявил претендентов на звание автора лучшего гола недели в ЛЧ
yellow-arrow
Пиоли: Милан и Наполи имеют равные шансы на проход в полуфинал ЛЧ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фрэнк Лэмпард Реал (Мадрид) Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
uefa

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде