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Анчелотти - о 2:0 с Челси: Я доволен результатом, но еще ничего не решено

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В ответном матче может случиться что угодно

Анчелотти - о 2:0 с Челси: Я доволен результатом, но еще ничего не решено

Фото: uefa.com

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился впечатлениями от победы над лондонским "Челси" (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Мы полноценно отыграли здесь первый матч. И, чтобы пройти в полуфинал, нам нужно будет сделать то же самое в Лондоне. Мы поставили себе целью добиться преимущества перед ответным матчем и сделали это. У "Челси" очень хорошая команда, и в некоторых моментах нам приходилось перебарывать себя.

Мы потратили немало сил на отбор мяча и прессинг, пока играли "11 на 11", и, возможно, энергичности поубавилось. Но я доволен тем, как мы сыграли. Хочу того же самого на "Стэмфорд Бридж".

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Наверное, Вальверде был на поле лучшим. Он играл с таким азартом, помогал нам в обороне. Считаю, Феде выглядел эффектно в борьбе за мяч при его отборе. Такой матч непросто переживать на тренерской скамейке, но я очень доволен. Нам нужно сохранять хладнокровие и осознавать то, что, хотя у нас преимущество, в футболе может случиться всякое. Нужно хорошо распорядиться этим преимуществом.

Мы удовлетворены результатом и своей игрой, но еще ничего не решено. Надо сражаться и жертвовать всем еще 90 минут на "Стэмфорд Бридж", потому что пока мы можем быть довольны только сегодняшним матчем. "Челси" на следующей неделе сделает все, чтобы отыграться", - сказал Анчелотти.

Ответная игра состоится 18 апреля в Лондоне.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Челси (Лондон)
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Источник:
uefa

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