Анчелотти - о 2:0 с Челси: Я доволен результатом, но еще ничего не решено

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился впечатлениями от победы над лондонским "Челси" (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Мы полноценно отыграли здесь первый матч. И, чтобы пройти в полуфинал, нам нужно будет сделать то же самое в Лондоне. Мы поставили себе целью добиться преимущества перед ответным матчем и сделали это. У "Челси" очень хорошая команда, и в некоторых моментах нам приходилось перебарывать себя.

Мы потратили немало сил на отбор мяча и прессинг, пока играли "11 на 11", и, возможно, энергичности поубавилось. Но я доволен тем, как мы сыграли. Хочу того же самого на "Стэмфорд Бридж".