Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пиоли: Милан и Наполи имеют равные шансы на проход в полуфинал ЛЧ
Все решится в Неаполе
Фото: скриншот
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал победу своей команды над "Наполи" (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Прежде всего, я счастлив наслаждаться такими вечерами с нашими болельщиками. История "Милана" гласит о многих победах в Лиге чемпионов, но в последние годы мы мечтали попасть сюда, поэтому просто хотели насладиться этим.
Мы не очень хорошо построили игру в обороне в начале матча, дали "Наполи" возможность нанести голевые шансы, но одержали первую домашнюю победу над ними за последние три года. Конечно, это только первая половина противостояния и все еще впереди.
У нас есть своя стратегия, но она меняется в зависимости от того, как настроены соперники и как развивается матч. Например, на этот раз "Наполи" был значительно агрессивнее в игре без мяча. Мы знали, что в любой момент "Наполи" может помешать нам.
Я думал, что перед началом матча шансы на проход в полуфинал были 50 на 50, но после первой игры они остались неизменными. Нам немного повезло в начале, но мы никогда не теряли равновесия, сохраняли концентрацию и жертвовали мячом. Правда, в последние 10 минут мы не смогли забить второй гол, к сожалению", - сказал Пиоли.
Ответная игра состоится 18 апреля в Неаполе.
Популярное сейчас
- Мане ударил Сане в раздевалке после поражения от Сити. Сенегалец скорее всего покинет клуб
- Глава МИД Беларуси в Будапеште призвал "немедленно объявить перемирие"
- Реал – Челси. АУДИО онлайн трансляция первого матча ¼ финала Лиги чемпионов
- "Он пасует на три метра". Как Перес продал Макелеле в Челси и развалил чемпионскую команду
- Сексуальная медсестра и модель нижнего белья предлагает свои услуги дортмундской Боруссии. ФОТО
- Спорт - это жизнь. Жена Месси продемонстрировала роскошную фигуру после тренировки. ВИДЕО