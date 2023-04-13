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Пиоли: Милан и Наполи имеют равные шансы на проход в полуфинал ЛЧ

Лига Чемпионов
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Все решится в Неаполе

Пиоли: Милан и Наполи имеют равные шансы на проход в полуфинал ЛЧ

Фото: скриншот

Новина українською

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал победу своей команды над "Наполи" (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Прежде всего, я счастлив наслаждаться такими вечерами с нашими болельщиками. История "Милана" гласит о многих победах в Лиге чемпионов, но в последние годы мы мечтали попасть сюда, поэтому просто хотели насладиться этим.

Мы не очень хорошо построили игру в обороне в начале матча, дали "Наполи" возможность нанести голевые шансы, но одержали первую домашнюю победу над ними за последние три года. Конечно, это только первая половина противостояния и все еще впереди.

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У нас есть своя стратегия, но она меняется в зависимости от того, как настроены соперники и как развивается матч. Например, на этот раз "Наполи" был значительно агрессивнее в игре без мяча. Мы знали, что в любой момент "Наполи" может помешать нам.

Я думал, что перед началом матча шансы на проход в полуфинал были 50 на 50, но после первой игры они остались неизменными. Нам немного повезло в начале, но мы никогда не теряли равновесия, сохраняли концентрацию и жертвовали мячом. Правда, в последние 10 минут мы не смогли забить второй гол, к сожалению", - сказал Пиоли.

Ответная игра состоится 18 апреля в Неаполе.

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В статье: Стефано Пиоли Наполи (Неаполь) Милан
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Источник:
Football Italia

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