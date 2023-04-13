Пиоли: Милан и Наполи имеют равные шансы на проход в полуфинал ЛЧ

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал победу своей команды над "Наполи" (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Прежде всего, я счастлив наслаждаться такими вечерами с нашими болельщиками. История "Милана" гласит о многих победах в Лиге чемпионов, но в последние годы мы мечтали попасть сюда, поэтому просто хотели насладиться этим.

Мы не очень хорошо построили игру в обороне в начале матча, дали "Наполи" возможность нанести голевые шансы, но одержали первую домашнюю победу над ними за последние три года. Конечно, это только первая половина противостояния и все еще впереди.