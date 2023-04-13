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УЕФА объявил претендентов на звание автора лучшего гола недели в ЛЧ

Лига Чемпионов
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Четверка самых ярких результативных ударов

УЕФА объявил претендентов на звание автора лучшего гола недели в ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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УЕФА назвал четверых претендентов на звание автора лучшего гола по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

В число номинантов вошли мячи, забитые:

  • полузащитником "Манчестер Сити" Родри - в ворота "Баварии" (3:0);
  • хавбеком "Реала" Марко Асенсио - в матче против "Челси" (2:0);
  • футболистом "Милана" Исмаэлем Беннасером - победный гол в игре с "Наполи" (1:0);
  • игроком "Интера" Николо Бареллой - в игре с "Бенфикой" (2:0).

Отдать свой голос за лучший гол недели Лиги чемпионов можно отдать на официальном сайте УЕФА.

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В статье: Реал (Мадрид) Интер (Милан) Манчестер Сити Родри Милан Марко Асенсио Николо Барелла Исмаэль Беннасер
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