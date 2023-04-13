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УЕФА объявил претендентов на звание автора лучшего гола недели в ЛЧ
Четверка самых ярких результативных ударов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА назвал четверых претендентов на звание автора лучшего гола по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.
В число номинантов вошли мячи, забитые:
- полузащитником "Манчестер Сити" Родри - в ворота "Баварии" (3:0);
- хавбеком "Реала" Марко Асенсио - в матче против "Челси" (2:0);
- футболистом "Милана" Исмаэлем Беннасером - победный гол в игре с "Наполи" (1:0);
- игроком "Интера" Николо Бареллой - в игре с "Бенфикой" (2:0).
Отдать свой голос за лучший гол недели Лиги чемпионов можно отдать на официальном сайте УЕФА.
Rodri, Barella, Bennacer, Asensio... ⚽— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 12, 2023
Who scored the best goal this week? #UCLGOTW || @Heineken
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