УЕФА объявил претендентов на звание автора лучшего гола недели в ЛЧ

УЕФА назвал четверых претендентов на звание автора лучшего гола по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

В число номинантов вошли мячи, забитые:

Отдать свой голос за лучший гол недели Лиги чемпионов можно отдать на официальном сайте УЕФА.

Rodri, Barella, Bennacer, Asensio... ⚽



Who scored the best goal this week? #UCLGOTW || @Heineken