Спаллетти - о поражении Милану: Мне надо проанализировать случившееся

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти прокомментировал поражение в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов от "Милана" (0:1).

"Хочу поблагодарить игроков за их игру. Отношение к делу было правильным. Я ждал, что мы сыграем с таким подходом. Мне надо проанализировать случившееся. Порой все складывается хорошо, порой что-то не получается. Эльмас много работал в обороне, усложняя жизнь "Милану".

Так что, конечно, у Осимхена могло быть больше шансов, чем у того, кто менее привык играть на этой позиции, но Эльмас был важен", - сказал Спаллетти.