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Спаллетти - о поражении Милану: Мне надо проанализировать случившееся

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"Наполи" минимально уступил "россонери"

Спаллетти - о поражении Милану: Мне надо проанализировать случившееся

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти прокомментировал поражение в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов от "Милана" (0:1).

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"Хочу поблагодарить игроков за их игру. Отношение к делу было правильным. Я ждал, что мы сыграем с таким подходом. Мне надо проанализировать случившееся. Порой все складывается хорошо, порой что-то не получается. Эльмас много работал в обороне, усложняя жизнь "Милану".

Так что, конечно, у Осимхена могло быть больше шансов, чем у того, кто менее привык играть на этой позиции, но Эльмас был важен", - сказал Спаллетти.

Напомним, ответная игра состоится 18 апреля в Неаполе.

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В статье: Лучано Спаллетти Наполи (Неаполь) Милан
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Источник:
uefa

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