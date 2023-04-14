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Сити и Реал дают мастер-классы перед очной битвой в полуфинале. Обзор первых матчей ¼ ЛЧ
Аудиомнение #205
Getty Images / Global Images Ukraine
Обсуждаем первые поединки ¼ финала ЛЧ. Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.
Потенциальный вылет "Бенфики" упрется в философию клуба. Чупо-Мотинг для "Баварии" = Осимхен для "Наполи". Косплей Родри на Компани, инцидент с Мане и Сане, утопичный и единственный план Лэмпарда – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:38 – "Ман Сити" – "Бавария" (3:0);
09:32 – "Реал" – "Челси" (2:0);
19:51 – "Милан" – "Наполи" (1:0);
21:29 – "Бенфика" – "Интер" (0:2);
26:21 – Не попадайте в офсайд!
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