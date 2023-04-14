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Сити и Реал дают мастер-классы перед очной битвой в полуфинале. Обзор первых матчей ¼ ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Аудиомнение #205

Сити и Реал дают мастер-классы перед очной битвой в полуфинале. Обзор первых матчей ¼ ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем первые поединки ¼ финала ЛЧ. Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

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Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:38 – "Ман Сити" – "Бавария" (3:0);

09:32 – "Реал" – "Челси" (2:0);

19:51 – "Милан" – "Наполи" (1:0);

21:29 – "Бенфика" – "Интер" (0:2);

26:21 – Не попадайте в офсайд!

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В статье: Бавария (Мюнхен) Бенфика (Лиссабон) Лига чемпионов Фрэнк Лэмпард Реал (Мадрид) Интер (Милан) Челси (Лондон) Манчестер Сити Наполи (Неаполь) Садио Мане Родри Милан Давиде Калабрия Лерой Сане Эрлинг Холанд Виктор Осимхен Подкаст Аудиомнение Подкасты UA-Футбол Энцо Фернандес
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