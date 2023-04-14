  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Триллер на Стэмфорд Бридж в ¼ финала ЛЧ: ровно 14 лет назад Челси и Ливерпуль расписали ничью 4:4
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Триллер на Стэмфорд Бридж в ¼ финала ЛЧ: ровно 14 лет назад Челси и Ливерпуль расписали ничью 4:4

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Восемь голов на двоих

Триллер на Стэмфорд Бридж в ¼ финала ЛЧ: ровно 14 лет назад Челси и Ливерпуль расписали ничью 4:4

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Поединок, который точно входит в золотые архивы главного клубного европейского турнира – после неудачи на "Энфилде" (1:3) в первой части дуэли, "Ливерпуль" приехал сражаться на "Стэмфорд Бридж" и ошарашил хозяев двумя голами уже в первом тайме.

"Челси" отыгрался в дебюте второй половины встречи, затем команды выдали великолепные 15 минут в конце: Лэмпард, вышедший на этот поединок с капитанской повязкой, забил дважды, но провалы "аристократов" в обороне позволили Лейве и Кюйту отличиться в перерыве между голами Фрэнка.

Лондон. "Стэмфорд Бридж", 38 286 зрителей, 14 апреля 2009 года

Ответный поединок ¼ ЛЧ 2008/09, "Челси" – "Ливерпуль" 4:4 (первый матч завершился победой "синих" 1:3)

Голы: Дрогба (51), Алекс (57), Лэмпард (76, 89) – Аурелио (19), Хаби Алонсо (29, пенальти), Лейва (81), Кюйт (83)

Читайте такжеНазначение Лэмпарда как первое логичное решение новых владельцев Челси

По теме
yellow-arrow
Больше всего игроков Ман Сити. УЕФА назвал команду недели Лиги чемпионов
yellow-arrow
Гранды приедут во Львов, Заря vs Днепр-1, Мудрик встретит Де Дзерби. Расписание футбола на выходные
yellow-arrow
Сити и Реал дают мастер-классы перед очной битвой в полуфинале. Обзор первых матчей ¼ ЛЧ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде