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Триллер на Стэмфорд Бридж в ¼ финала ЛЧ: ровно 14 лет назад Челси и Ливерпуль расписали ничью 4:4
Восемь голов на двоих
Getty Images / Global Images Ukraine
Поединок, который точно входит в золотые архивы главного клубного европейского турнира – после неудачи на "Энфилде" (1:3) в первой части дуэли, "Ливерпуль" приехал сражаться на "Стэмфорд Бридж" и ошарашил хозяев двумя голами уже в первом тайме.
"Челси" отыгрался в дебюте второй половины встречи, затем команды выдали великолепные 15 минут в конце: Лэмпард, вышедший на этот поединок с капитанской повязкой, забил дважды, но провалы "аристократов" в обороне позволили Лейве и Кюйту отличиться в перерыве между голами Фрэнка.
Лондон. "Стэмфорд Бридж", 38 286 зрителей, 14 апреля 2009 года
Ответный поединок ¼ ЛЧ 2008/09, "Челси" – "Ливерпуль" 4:4 (первый матч завершился победой "синих" 1:3)
Голы: Дрогба (51), Алекс (57), Лэмпард (76, 89) – Аурелио (19), Хаби Алонсо (29, пенальти), Лейва (81), Кюйт (83)
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