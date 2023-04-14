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Больше всего игроков Ман Сити. УЕФА назвал команду недели Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Символическая сборная от УЕФА

Больше всего игроков Ман Сити. УЕФА назвал команду недели Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На этой недели состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. Официальный сайт УЕФА традиционно составил команду недели турнира. В сборную попало сразу пять представителей "Манчестер Сити". Они набрали больше всего очков в Fantasy Football.

Также отметим, что в символической команде оказалось трое игроков "Реала", два представителя "Милана" и один футболист "Интера".

Команда недели:

  • вратари: Тибо Куртуа ("Реал"),
  • защитники: Джон Стоунз, Рубен Диаш (оба "Манчестер Сити"), Алессандро Бастони ("Интер"), Симон Кьер ("Милан"), Давид Алаба ("Реал"),
  • полузащитники: Бернарду Силва, Родри (оба - "Манчестер Сити"), Исмаэль Беннасе ("Милан"), Винисиус Жуниор ("Реал"),
  • нападающий: Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити").

Напомним, ответные четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 18-19 апреля

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В статье: Лига чемпионов
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