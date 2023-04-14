Больше всего игроков Ман Сити. УЕФА назвал команду недели Лиги чемпионов

На этой недели состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. Официальный сайт УЕФА традиционно составил команду недели турнира. В сборную попало сразу пять представителей "Манчестер Сити". Они набрали больше всего очков в Fantasy Football.

Также отметим, что в символической команде оказалось трое игроков "Реала", два представителя "Милана" и один футболист "Интера".

Команда недели:

вратари: Тибо Куртуа ("Реал"),

Тибо Куртуа ("Реал"), защитники: Джон Стоунз, Рубен Диаш (оба "Манчестер Сити"), Алессандро Бастони ("Интер"), Симон Кьер ("Милан"), Давид Алаба ("Реал"),

Джон Стоунз, Рубен Диаш (оба "Манчестер Сити"), Алессандро Бастони ("Интер"), Симон Кьер ("Милан"), Давид Алаба ("Реал"), полузащитники: Бернарду Силва, Родри (оба - "Манчестер Сити"), Исмаэль Беннасе ("Милан"), Винисиус Жуниор ("Реал"),

Бернарду Силва, Родри (оба - "Манчестер Сити"), Исмаэль Беннасе ("Милан"), Винисиус Жуниор ("Реал"), нападающий: Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити").

Напомним, ответные четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 18-19 апреля