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Больше всего игроков Ман Сити. УЕФА назвал команду недели Лиги чемпионов
Символическая сборная от УЕФА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На этой недели состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. Официальный сайт УЕФА традиционно составил команду недели турнира. В сборную попало сразу пять представителей "Манчестер Сити". Они набрали больше всего очков в Fantasy Football.
Также отметим, что в символической команде оказалось трое игроков "Реала", два представителя "Милана" и один футболист "Интера".
Команда недели:
- вратари: Тибо Куртуа ("Реал"),
- защитники: Джон Стоунз, Рубен Диаш (оба "Манчестер Сити"), Алессандро Бастони ("Интер"), Симон Кьер ("Милан"), Давид Алаба ("Реал"),
- полузащитники: Бернарду Силва, Родри (оба - "Манчестер Сити"), Исмаэль Беннасе ("Милан"), Винисиус Жуниор ("Реал"),
- нападающий: Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити").
Напомним, ответные четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 18-19 апреля
???? ???? ????#UCLTOTW | @PlayStationEU— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 13, 2023
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