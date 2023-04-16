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Тухель: Мане будет в составе в матче против Ман Сити

Лига Чемпионов
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Сенегалец прощен?

Тухель: Мане будет в составе в матче против Ман Сити

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель заявил, что Садио Мане сыграет против "Манчестер Сити" в ответном матче 1/4 Лиги чемпионов.

"Садио уже отреагировал и извинился за эту ситуацию. Завтра Мане будет тренироваться с нами, как обычно. Он будет в нашем составе на поединок против "Ман Сити" в среду", - рассказал Тухель.

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Напомним, что после разгромного поражения от "Сити" (0:3) в 1/4 ЛЧ Мане в раздевалке "Этихада" ударил по лицу Сане. После этого клуб отстранил сенегальца от матча с "Гоффенхаймом", а также оштрафовал на 500 тысяч евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Томас Тухель Садио Мане
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Источник:
Twitter Patrick Strasser

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