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Челси – Реал. АУДИО онлайн трансляция ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Челси – Реал. АУДИО онлайн трансляция ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют второй поединок ¼ финала главного клубного европейского турнира между мадридским "Реалом" и лондонским "Челси".

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"Синие" продолжают свое крутое пике вниз. На "Сантьяго Бернабеу" "сливочные" без особых проблем обыграли англичан со счетом 2:0. Есть ли шансы у "Челси" на "Стэмфорд Бридж"? Припрятал ли Лэмпард козыри на ответный матч против Анчелотти? Может, это Мудрик? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 18 апреля – в 21:50 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Михаил Мудрик Трансляция Аудио онлайн стрим
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