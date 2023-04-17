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Челси – Реал. АУДИО онлайн трансляция ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол прокомментируют второй поединок ¼ финала главного клубного европейского турнира между мадридским "Реалом" и лондонским "Челси".
"Синие" продолжают свое крутое пике вниз. На "Сантьяго Бернабеу" "сливочные" без особых проблем обыграли англичан со счетом 2:0. Есть ли шансы у "Челси" на "Стэмфорд Бридж"? Припрятал ли Лэмпард козыри на ответный матч против Анчелотти? Может, это Мудрик? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 18 апреля – в 21:50 по киевскому времени.
Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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