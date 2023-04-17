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Челси - Реал: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Где покажут в прямом эфире матч Челси – Реал Мадрид, Лига Чемпионов, 11 апреля 2023

Челси - Реал: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В первом матче “Реал” победил “Челси” на своем поле 2:0. По голу забили Бензема и Асенсио. “Стэмфорд Бридж” в своей истории видел немало памятных еврокубковый ночей, но чтобы победить действующего обладателя Лиги чемпионов и выйти в следующий раунд, “Челси” нужно будет превзойти самого себя, но и этого может быть мало. Тем не менее Фрэнк Лэмпарда постарается настроить свою команду на камбек. Ему ничего больше не остается.

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Смотрите ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов “Челси” – “Реал” Мадрид во вторник, 18 апреля на телеканале "MEGOGO Футбол 1" или на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 22:00.

Матч "Челси" – "Реал" Мадрид также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".

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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Челси" – "Реал" Мадрид на UA-Футбол >>. Аудио-трансляцию матча можно будет прослушать на ютуб-канале Подкасти UA-Футбол.

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В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Где смотреть футбол Михаил Мудрик
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