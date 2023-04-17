Челси - Реал: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов

В первом матче “Реал” победил “Челси” на своем поле 2:0. По голу забили Бензема и Асенсио. “Стэмфорд Бридж” в своей истории видел немало памятных еврокубковый ночей, но чтобы победить действующего обладателя Лиги чемпионов и выйти в следующий раунд, “Челси” нужно будет превзойти самого себя, но и этого может быть мало. Тем не менее Фрэнк Лэмпарда постарается настроить свою команду на камбек. Ему ничего больше не остается.

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Смотрите ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов “Челси” – “Реал” Мадрид во вторник, 18 апреля на телеканале "MEGOGO Футбол 1" или на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 22:00.

Матч "Челси" – "Реал" Мадрид также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".

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