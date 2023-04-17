Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси - Реал: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов
Где покажут в прямом эфире матч Челси – Реал Мадрид, Лига Чемпионов, 11 апреля 2023
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В первом матче “Реал” победил “Челси” на своем поле 2:0. По голу забили Бензема и Асенсио. “Стэмфорд Бридж” в своей истории видел немало памятных еврокубковый ночей, но чтобы победить действующего обладателя Лиги чемпионов и выйти в следующий раунд, “Челси” нужно будет превзойти самого себя, но и этого может быть мало. Тем не менее Фрэнк Лэмпарда постарается настроить свою команду на камбек. Ему ничего больше не остается.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Смотрите ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов “Челси” – “Реал” Мадрид во вторник, 18 апреля на телеканале "MEGOGO Футбол 1" или на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 22:00.
Матч "Челси" – "Реал" Мадрид также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью
Популярное сейчас
- Известно, когди и где сборная Украины сыграет с Германией
- Повторные матчи Лиги Чемпионов и украинское Классическое. Расписание футбола на 17 - 23 апреля
- Плюс шестьсот в графу личный состав. Генштаб опубликовал потери россиян за 16 апреля
- Гранды приедут во Львов, Заря vs Днепр-1, Мудрик встретит Де Дзерби. Расписание футбола на выходные
- Не на фарт. Супермодель продемонстрировала свою поддержку Наполи перед матчем с Миланом. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка грузинского новичка Шахтера. ФОТО