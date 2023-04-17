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Наполи - Милан: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Где покажут в прямом эфире матч Наполи - Милан, Лига Чемпионов, 18 апреля 2023

Наполи - Милан: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов

Новина українською

Последняя встреча этих соперников в рамках Серии А завершилась полным фиаско неаполитанцев. В Лиге Чемпионов Наполи сыграл уже гораздо лучше, но все равно уступил 0:1. Однако теперь Лучано Спалетти сможет использовать главный козырь - Виктора Осимхена, который наконец-то восстановился после травмы.

Кто в итоге выйдет в полуфинал Лиги Чемпионов, смотрите во вторник, 18 апреля. Начало матча Наполи – Милан в 22:00.

В Украине можно смотреть матч в интернете с помощью сервиса MEGOGO (канал MEGOGO Футбол 2). Также трансляция поединка Наполи – Милан доступна в кабельной сети Воля ТВ.

Трансляция матча
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Смотреть трансляцию

Если у вас нет возможности просмотреть матч в прямом эфире, за его ходом вы можете следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Наполи – Милан онлайн >>>

В других странах матч покажут следующие каналы:

  • Чехия - Nova Sport 3
  • Франция - beIN Sports 1, Free, beIN SPORTS CONNECT
  • Германия - DAZN, DAZN1
  • Ирландия - BTSport.com, LiveScore App, BT Sport App, BT Sport 2
  • Израиль - 5Plus
  • Италия - Sky Sport 4K, SKY Go Italia, NOW TV, Sky Sport 252, Canale 5, Sky Sport Uno, Mediaset Infinity
  • Польша - Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go
  • Португалия - Eleven Sports 2 Portugal
  • Испания - Movistar Liga de Campeones 2, Movistar+
  • Турция - Exxen
  • Великобритания - BTSport.com, BT Sport App, BT Sport 2
  • США - VIX+, Paramount+
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В статье: Наполи (Неаполь) Милан Где смотреть футбол
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