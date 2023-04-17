Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наполи - Милан: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
Где покажут в прямом эфире матч Наполи - Милан, Лига Чемпионов, 18 апреля 2023
Последняя встреча этих соперников в рамках Серии А завершилась полным фиаско неаполитанцев. В Лиге Чемпионов Наполи сыграл уже гораздо лучше, но все равно уступил 0:1. Однако теперь Лучано Спалетти сможет использовать главный козырь - Виктора Осимхена, который наконец-то восстановился после травмы.
Кто в итоге выйдет в полуфинал Лиги Чемпионов, смотрите во вторник, 18 апреля. Начало матча Наполи – Милан в 22:00.
В Украине можно смотреть матч в интернете с помощью сервиса MEGOGO (канал MEGOGO Футбол 2). Также трансляция поединка Наполи – Милан доступна в кабельной сети Воля ТВ.
Если у вас нет возможности просмотреть матч в прямом эфире, за его ходом вы можете следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Наполи – Милан онлайн >>>
В других странах матч покажут следующие каналы:
- Чехия - Nova Sport 3
- Франция - beIN Sports 1, Free, beIN SPORTS CONNECT
- Германия - DAZN, DAZN1
- Ирландия - BTSport.com, LiveScore App, BT Sport App, BT Sport 2
- Израиль - 5Plus
- Италия - Sky Sport 4K, SKY Go Italia, NOW TV, Sky Sport 252, Canale 5, Sky Sport Uno, Mediaset Infinity
- Польша - Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go
- Португалия - Eleven Sports 2 Portugal
- Испания - Movistar Liga de Campeones 2, Movistar+
- Турция - Exxen
- Великобритания - BTSport.com, BT Sport App, BT Sport 2
- США - VIX+, Paramount+
Популярное сейчас
- Умер экс-игрок Динамо и сборной Украины Шкапенко
- Известно, когди и где сборная Украины сыграет с Германией
- Плюс шестьсот в графу личный состав. Генштаб опубликовал потери россиян за 16 апреля
- Итальянская история. Милан – Наполи 1:0. Видео гола и обзор матча
- Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО
- Не на фарт. Супермодель продемонстрировала свою поддержку Наполи перед матчем с Миланом. ФОТО