Наполи - Милан: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов

Последняя встреча этих соперников в рамках Серии А завершилась полным фиаско неаполитанцев. В Лиге Чемпионов Наполи сыграл уже гораздо лучше, но все равно уступил 0:1. Однако теперь Лучано Спалетти сможет использовать главный козырь - Виктора Осимхена, который наконец-то восстановился после травмы.

Кто в итоге выйдет в полуфинал Лиги Чемпионов, смотрите во вторник, 18 апреля. Начало матча Наполи – Милан в 22:00.

В Украине можно смотреть матч в интернете с помощью сервиса MEGOGO (канал MEGOGO Футбол 2). Также трансляция поединка Наполи – Милан доступна в кабельной сети Воля ТВ.

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