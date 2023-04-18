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"Всегда есть возможность изменить результат". Спаллетти - об ответном матче с Миланом

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Слова тренера перед решающей игрой Лиги чемпионов

"Всегда есть возможность изменить результат". Спаллетти - об ответном матче с Миланом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с "Миланом" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Мы работаем над деталями и над тем, что произошло [в первом матче]. Всегда есть вещи, которые можно поправить. У "Милана" техничная команда. У нее есть мотор. Их вратарь играет как либеро. Мы должны уделить внимание деталям. Тогда мы окажемся в более выгодном положении, чем они.

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Мы опытны. За плечами у нас много матчей Лиги чемпионов, в которых мы показали зрелость и характер. Я не вижу причин, почему мы не можем вновь проявить эти качества. Всегда есть возможность изменить результат. Я верю, что команде удастся это сделать.

Надо думать, как сыграть в свою игру, выложиться на все сто. Этот турнир, этот уровень футбола - награда игрокам за проделанную работу. Это награда всему городу за то влияние, которое он оказал на команду. Мы просто обязаны выложиться по максимуму", - приводит слова Спаллетти официальный сайт УЕФА.

Напомним, ответный матч между "Наполи" и "Миланом" состоится сегодня, 18 апреля в Неаполе. Первая игра завершилась минимальной победой россонери - 1:0.

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В статье: Лучано Спаллетти Наполи (Неаполь) Милан
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Источник:
uefa

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