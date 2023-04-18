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Пиоли: Победит тот, кто лучше воспользуется своими шансами
Наставник "Милана" - о предстоящем ответном матче с "Наполи"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли порассуждал о шансах своей команды в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов против "Наполи".
"Было бы ошибкой думать о том, как удержать преимущество, ведь оно минимально. "Наполи" забивает в среднем в этом сезоне три-четыре мяча. Нам надо играть в свой футбол, как команда, и грамотно распоряжаться мячом. В предыдущих матчах каждая из команд доставляла проблемы своим соперникам в обороне. Победит тот, кто лучше воспользуется своими шансами. Обе команды способны создавать моменты.
Это будет уже третья встреча за последние несколько дней. Мы хорошо знаем, какими качествами обладает наш соперник. У "Наполи" сильная и физически мощная команда. Но у нас свой стиль игры. Мы должны проанализировать предыдущие матчи с "Наполи" и четко понимать, где нужно прибавить, а где - притормозить", - цитирует Пиоли пресс-служба УЕФА.
Напомним, ответный матч между "Наполи" и "Миланом" состоится сегодня, 18 апреля в Неаполе. Первая игра завершилась минимальной победой россонери - 1:0.
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