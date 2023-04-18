  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Пиоли: Победит тот, кто лучше воспользуется своими шансами
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пиоли: Победит тот, кто лучше воспользуется своими шансами

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Наставник "Милана" - о предстоящем ответном матче с "Наполи"

Пиоли: Победит тот, кто лучше воспользуется своими шансами

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли порассуждал о шансах своей команды в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов против "Наполи".

"Было бы ошибкой думать о том, как удержать преимущество, ведь оно минимально. "Наполи" забивает в среднем в этом сезоне три-четыре мяча. Нам надо играть в свой футбол, как команда, и грамотно распоряжаться мячом. В предыдущих матчах каждая из команд доставляла проблемы своим соперникам в обороне. Победит тот, кто лучше воспользуется своими шансами. Обе команды способны создавать моменты.

Читайте также"Всегда есть возможность изменить результат". Спаллетти - об ответном матче с Миланом

Это будет уже третья встреча за последние несколько дней. Мы хорошо знаем, какими качествами обладает наш соперник. У "Наполи" сильная и физически мощная команда. Но у нас свой стиль игры. Мы должны проанализировать предыдущие матчи с "Наполи" и четко понимать, где нужно прибавить, а где - притормозить", - цитирует Пиоли пресс-служба УЕФА.

Напомним, ответный матч между "Наполи" и "Миланом" состоится сегодня, 18 апреля в Неаполе. Первая игра завершилась минимальной победой россонери - 1:0.

Читайте такжеНаполи - Милан: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз
По теме
yellow-arrow
Наполи - Милан: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз
yellow-arrow
"Всегда есть возможность изменить результат". Спаллетти - об ответном матче с Миланом
yellow-arrow
Челси - Реал. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 18.04.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стефано Пиоли Наполи (Неаполь) Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
uefa.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде