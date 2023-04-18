Пиоли: Победит тот, кто лучше воспользуется своими шансами

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли порассуждал о шансах своей команды в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов против "Наполи".

"Было бы ошибкой думать о том, как удержать преимущество, ведь оно минимально. "Наполи" забивает в среднем в этом сезоне три-четыре мяча. Нам надо играть в свой футбол, как команда, и грамотно распоряжаться мячом. В предыдущих матчах каждая из команд доставляла проблемы своим соперникам в обороне. Победит тот, кто лучше воспользуется своими шансами. Обе команды способны создавать моменты.

Это будет уже третья встреча за последние несколько дней. Мы хорошо знаем, какими качествами обладает наш соперник. У "Наполи" сильная и физически мощная команда. Но у нас свой стиль игры. Мы должны проанализировать предыдущие матчи с "Наполи" и четко понимать, где нужно прибавить, а где - притормозить", - цитирует Пиоли пресс-служба УЕФА.

Напомним, ответный матч между "Наполи" и "Миланом" состоится сегодня, 18 апреля в Неаполе. Первая игра завершилась минимальной победой россонери - 1:0.