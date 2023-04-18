Челси - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Челси" никак не может наладить дела в АПЛ – смены тренеров не помогают добиться результата. Но в Лиге чемпионов "синие" сохраняют возможность дойти до полуфинала. Правда, возможность эта сугубо теоретическая, ведь отыграться с 0:2 против "Реала" – дело сверхтяжелое.

С другой стороны, в 1/8-й финала "Челси" также проиграл первую серию двухматчевого противостояния, однако сумел пройти дальше. Может быть, что-то подобное удастся и на этот раз?

Матч четвертьфинала Лиги чемпионов "Челси" - "Реал" состоится во вторник, 18-го апреля, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию в Украине обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.

Лига чемпионов, четвертьфинал, ответный матч

18 апреля 2023. Лондон, “Стэмфорд Бридж”

(первый матч – 0:2)

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

Текстовая трансляция – UA-Футбол