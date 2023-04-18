Наполи - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Наполи" находится в шаге от гарантирования себе топ-4 в Серии А и в двух шагах от чемпионства. Но сможет ли команда параллельно осилить дистанцию в Лиге чемпионов? Подопечные Лучано Спалетти были фаворитами пары с "Миланом", однако первый матч противостояния закончился победой "россонерри". Способен ли "Наполи" на реванш? Вот главная интрига дня.

Матч четвертьфинала Лиги чемпионов "Наполи" – "Милан" состоится во вторник, 18-го апреля, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию в Украине обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.

18 апреля. 22:00. Лига Чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" 22:00 "Милан"

Главный арбитр: Шимон Марциняк

Результат первого матча - 0:1

Текстовая трансляция – UA-Футбол