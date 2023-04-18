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Наполи - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Наполи - Милан: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 18.04.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pier Marco Tacca/AC Milan
"Наполи" находится в шаге от гарантирования себе топ-4 в Серии А и в двух шагах от чемпионства. Но сможет ли команда параллельно осилить дистанцию в Лиге чемпионов? Подопечные Лучано Спалетти были фаворитами пары с "Миланом", однако первый матч противостояния закончился победой "россонерри". Способен ли "Наполи" на реванш? Вот главная интрига дня.
Матч четвертьфинала Лиги чемпионов "Наполи" – "Милан" состоится во вторник, 18-го апреля, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию в Украине обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.
18 апреля. 22:00. Лига Чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч
Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"
"Наполи" 22:00 "Милан"
Главный арбитр: Шимон Марциняк
Результат первого матча - 0:1
Текстовая трансляция – UA-Футбол
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