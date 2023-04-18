Интер - Бенфика: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Первый четвертьфинал Лиги чемпионов между этими командами завершился победой "Интера" со счетом 0:2. Сначала забил Барелла и в конце матча Лукаку реализовал пенальти, чем сделал счет комфортным для своей команды. Лиссабонский клуб уступил по счету, но показал достойную игру. Что интересно, "Бенфика" и "Интер" провалили предыдущие матчи в своих чемпионатах. И сейчас команды встречаются снова, на этот раз на стадионе "Джузеппе Меацца", в родных стенах "нарадзури". Сможет ли "Бенфика" совершить камбэк?

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Узнать кто в итоге выйдет в полуфинал Лиги Чемпионов вы сможете в среду, 19 апреля. Начало матча "Интер" - "Бенфика" в 22:00.

В прямом эфире в Украине игру покажут Volia TV и "MEGOGO", начало трансляции - в 22:00 по киевскому времени.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за встречей вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Интер" - "Бенфика" на UA-Футбол.

Трансляция матча В эфире Інтер - Бенфіка дивитися онлайн Смотреть трансляцию

В других странах матч покажут следующие каналы и платформы: