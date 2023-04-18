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Интер - Бенфика: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
Где покажут в прямом эфире матч "Интер" - "Бенфика", Лига Чемпионов, 19 апреля 2023 года
Getty Images/Global Images Ukraine
Первый четвертьфинал Лиги чемпионов между этими командами завершился победой "Интера" со счетом 0:2. Сначала забил Барелла и в конце матча Лукаку реализовал пенальти, чем сделал счет комфортным для своей команды. Лиссабонский клуб уступил по счету, но показал достойную игру. Что интересно, "Бенфика" и "Интер" провалили предыдущие матчи в своих чемпионатах. И сейчас команды встречаются снова, на этот раз на стадионе "Джузеппе Меацца", в родных стенах "нарадзури". Сможет ли "Бенфика" совершить камбэк?
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Узнать кто в итоге выйдет в полуфинал Лиги Чемпионов вы сможете в среду, 19 апреля. Начало матча "Интер" - "Бенфика" в 22:00.
В прямом эфире в Украине игру покажут Volia TV и "MEGOGO", начало трансляции - в 22:00 по киевскому времени.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за встречей вы сможете следить с помощью
В других странах матч покажут следующие каналы и платформы:
- Канада - DAZN
- Франция - beIN Sports 1 HD
- Германия - DAZN, DAZN2
- Ирландия - BT Sport 2 HD
- Италия - Amazon Prime Video
- Португалия - Eleven Sports 1, TVI
- Испания - Movistar Liga de Campeones 2
- Великобритания - BT Sport 2 HD
- США - VIX
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