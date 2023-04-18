Челси - Реал. Мудрик и Лунин остались в запасе. Стартовые составы команд на поединок ЛЧ

Сегодня, 18 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором "Челси" примет "Реал".

В первом поединке в Мадриде испанская команда переиграла лондонцев со счетом 2:0.

Команды уже объявили составы на матч.

Вингер "Челси" Михаил Мудрик, как и голкипер мадридцев Андрей Лунин остались в запасе своих команд.

Челси: Кепа, Фернандес, Тьяго Силва, Канте, Ковачич, Чалоба, Галлахер, Джеймс, Хаверц, Кукурелья, Фофана

Запасные: Менди, Аспиликуэта, Закария, Пулишич, Мадуэке, Холл, Лофтус-Чик, Феликс, Мудрик, Стерлинг, Маунт, Зиеш

Реал: Куртуа, Карвахаль, Эдер Милитао, Алаба, Кроос, Бензема, Модрич, Камавинга, Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго

Запасные: Лунин, Лопес, Вальехо, Рюдигер, Начо, Одриосола, Тчуамэни, Асенсио, Васкес, Себальос, Азар, Диас

Напомним, что матч начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

Также на Youtube доступна аудиотрансляция матча от UA-Футбол.