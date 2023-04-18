  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Челси - Реал. Мудрик и Лунин остались в запасе. Стартовые составы команд на поединок ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси - Реал. Мудрик и Лунин остались в запасе. Стартовые составы команд на поединок ЛЧ

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Челси - Реал. Мудрик и Лунин остались в запасе. Стартовые составы команд на поединок ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 18 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором "Челси" примет "Реал".

В первом поединке в Мадриде испанская команда переиграла лондонцев со счетом 2:0.

Команды уже объявили составы на матч.

Вингер "Челси" Михаил Мудрик, как и голкипер мадридцев Андрей Лунин остались в запасе своих команд.

Челси: Кепа, Фернандес, Тьяго Силва, Канте, Ковачич, Чалоба, Галлахер, Джеймс, Хаверц, Кукурелья, Фофана

Запасные: Менди, Аспиликуэта, Закария, Пулишич, Мадуэке, Холл, Лофтус-Чик, Феликс, Мудрик, Стерлинг, Маунт, Зиеш

Реал: Куртуа, Карвахаль, Эдер Милитао, Алаба, Кроос, Бензема, Модрич, Камавинга, Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго

Запасные: Лунин, Лопес, Вальехо, Рюдигер, Начо, Одриосола, Тчуамэни, Асенсио, Васкес, Себальос, Азар, Диас

Напомним, что матч начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на Youtube доступна аудиотрансляция матча от UA-Футбол.

По теме
yellow-arrow
Наполи - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Челси - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Челси – Реал. АУДИО онлайн трансляция ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Андрей Лунин Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде