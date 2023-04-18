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Челси - Реал. Мудрик и Лунин остались в запасе. Стартовые составы команд на поединок ЛЧ
Стартовые составы команд
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 18 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором "Челси" примет "Реал".
В первом поединке в Мадриде испанская команда переиграла лондонцев со счетом 2:0.
Команды уже объявили составы на матч.
Вингер "Челси" Михаил Мудрик, как и голкипер мадридцев Андрей Лунин остались в запасе своих команд.
Челси: Кепа, Фернандес, Тьяго Силва, Канте, Ковачич, Чалоба, Галлахер, Джеймс, Хаверц, Кукурелья, Фофана
Запасные: Менди, Аспиликуэта, Закария, Пулишич, Мадуэке, Холл, Лофтус-Чик, Феликс, Мудрик, Стерлинг, Маунт, Зиеш
Реал: Куртуа, Карвахаль, Эдер Милитао, Алаба, Кроос, Бензема, Модрич, Камавинга, Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго
Запасные: Лунин, Лопес, Вальехо, Рюдигер, Начо, Одриосола, Тчуамэни, Асенсио, Васкес, Себальос, Азар, Диас
Напомним, что матч начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет
Также на Youtube доступна аудиотрансляция матча от UA-Футбол.
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