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Осимхен возвращается, чтобы делать камбэк – составы команд на ответный матч 1/4 ЛЧ Наполи – Милан

Лига Чемпионов
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Спалетти выйдет с полноценной атакой

Осимхен возвращается, чтобы делать камбэк – составы команд на ответный матч 1/4 ЛЧ Наполи – Милан

Фото: https://twitter.com/sscnapoli

Новина українською

Стали известны составы на ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов "Наполи" – "Милан". Встреча начнется в 22:00.

В первом матче "неаполитанцы" уступили "россонери" со счетом 0:1.

Склад "Наполі":

  • 1 Мерет А. (В)
  • 22 Ди Лоренцо Дж. (К)
  • 13 Ррахмани А.
  • 5 Жуан Жезус
  • 6 Руй М.
  • 91 Ндомбеле Т.
  • 68 Лоботка С.
  • 20 Зелинский П.
  • 21 Политано М.
  • 9 Осимхен В.
  • 77 Кварацхелия Х.

Склад "Мілана":

  • 16 Меньян М. (В)
  • 2 Калабрия Д. (К)
  • 24 Кьер С.
  • 23 Томори Ф.
  • 19 Эрнандес Т.
  • 33 Крунич Р.
  • 8 Тонали С.
  • 10 Диас Б.
  • 4 Беннасер І.
  • 17 Леау Р.
  • 9 Жиру О.

Напмоним, что в первом поединке "Наполи" остался без Осимхена и Симеоне.

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В статье: Лига чемпионов Наполи (Неаполь) Милан Виктор Осимхен
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