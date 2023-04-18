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Осимхен возвращается, чтобы делать камбэк – составы команд на ответный матч 1/4 ЛЧ Наполи – Милан
Спалетти выйдет с полноценной атакой
Фото: https://twitter.com/sscnapoli
Стали известны составы на ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов "Наполи" – "Милан". Встреча начнется в 22:00.
В первом матче "неаполитанцы" уступили "россонери" со счетом 0:1.
Склад "Наполі":
- 1 Мерет А. (В)
- 22 Ди Лоренцо Дж. (К)
- 13 Ррахмани А.
- 5 Жуан Жезус
- 6 Руй М.
- 91 Ндомбеле Т.
- 68 Лоботка С.
- 20 Зелинский П.
- 21 Политано М.
- 9 Осимхен В.
- 77 Кварацхелия Х.
???? I NOSTRI 11: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui, Ndombele, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.#NapoliMilan #UCL— Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 18, 2023
???? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/YAI7iFFCxG
Склад "Мілана":
- 16 Меньян М. (В)
- 2 Калабрия Д. (К)
- 24 Кьер С.
- 23 Томори Ф.
- 19 Эрнандес Т.
- 33 Крунич Р.
- 8 Тонали С.
- 10 Диас Б.
- 4 Беннасер І.
- 17 Леау Р.
- 9 Жиру О.
Here we go! ????????#NapoliMilan #UCL #SempreMilan pic.twitter.com/dWCJewAeZq— AC Milan (@acmilan) April 18, 2023
Напмоним, что в первом поединке "Наполи" остался без Осимхена и Симеоне.
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