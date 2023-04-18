ЛЧ. Челси - Реал 0:2. Класс сильнее желания

“Реал” Мадрид спокойно вышел в полуфинал Лиги чемпионов, переиграв “Челси” и во втором матче. Для Фрэнка Лэмпарда это было четвертое подряд поражение во главе “синих” после его возвращения. Легенде “Челси” удалось настроить свою команду, большую часть матча хозяева провели в атаках, но их снова подвела реализация, а “Реал” не допускал ошибок. Что не скажешь про “Челси”, который пропустил гол едва ли не после первого момента у соперника. “Реал” продемонстрировал свой класс и умение побеждать в полсилы.

Потратив более 500 миллионов фунтов на новых футболистов, новые владельцы “Челси” умудрились не закрыть проблемную позицию центрального нападающего, и проблема отсутствия забивного форварда преследует “Челси” на протяжении всего сезона. Сегодня лучшие моменты у “синих” имели Канте и Кукурелья. Конечно же, они не забили. “Челси” забил 42 гола в 43 матчах нынешнего сезона, из них 30 в чемпионате Англии. У 15 команд показатель лучше. Когда некому забивать, побеждать очень сложно.

Лэмпард сделал выводы после первого матча с “Реалом”. “Челси” больше не работал узко без мяча, и Карвахалю не удавалось получать мяч между линиями, как первой игре на “Сантьяго Бернабеу”. Уэсли Фофана до поры до времени удавалось плотно закрывать Винисиуса, кроме того ему помогали Джеймс и Энцо Фернандес. Канте и Галлахер исполняли роль десяток под Хавертцом, это трио демонстрировало энергию и целеустремленность в прессинге. Прекрасный матч проводил Рис Джеймс, действовавший немного выше, чем Кукурелья на противоположном фланге.

Проблемой “Челси” было то, что “Реал” ничем невозможно удивить. Провести почти весь тайм на своей половине поля с редкими выходами в контратаки – ничего страшного. Дать “Челси” надежду? Пожалуйста, пусть попробуют с ней что-то сделать. Победит все равно Мадрид.

У “Челси” были шансы, и были надежды. Канте пробивал после рикошета с десяти метров, но не сумел попасть по воротам. В конце тайма Кукурелья оказался сам перед Куртуа на дальней штанге после прострела Джеймса, у него было достаточно времени, чтобы сделать несколько лишних движений, удар все же последовал, но очень эффектный сэйв выполнил Куртуа.

У “Реала” был только промах Винисиуса, и удар Родриго в штангу с внешней стороны.

“Челси” пробовал сохранить свою интенсивность и после перерыва, вновь был шанс у Канте, но под удар французского хавбека бросился Милитан.

А затем “Реал” просто воспользовался ошибкой “Челси”. Кукурелья решил оказаться в первой линии прессинга, оставив Родриго без просмотра, бразильский вингер получил мяч, ушел от отчаянного подката Чалобы, и в штрафной легко разыграл мяч с Винисиусом.

Лэмпард провел тройную замену, выпустив на поле Феликса, Стерлинга и Мудрика, и украинец судя по всему должен был закрывать позицию левого защитника. Один раз Мудрик продемонстрировал свою скорость, остановив Винисиуса в своей штрафной, пару раз экс-вингер “Шахтера” оказывался на ударных позициях, и не стеснялся пробивать. Он хорошо вошел в игру, но в целом это уже не имело значения. В конце игры “Реал” провел еще одну контратаку, Вальверде стянул на себя всех защитников в штрафной и катнул мяч Родриго, перед которыми были пустые ворота.

2:0 – “Реал” завтра узнает своего соперника в полуфинале, “Челси” будет просто доигрывать сезон.

Лига чемпионов, четвертьфинал, ответный матч. Лондон, “Стэмфорд Бридж”

“Челси” – “Реал” Мадрид 0:2 (первый матч – 0:2)

Голы: Родриго 58, Родриго 80

“Челси”: Аррисабалага – Фофана, Силва, Чалоба – Джеймс, Фернандес (Стерлинг 67), Ковачич, Кукурелья (Мудрик 67) – Канте, Галлахер (Феликс 67) – Хавертц (Маунт 77)

“Реал”: Куртуа – Карвахаль (Начо 81), Милитан, Алаба (Рюдигер 46), Камавинга – Вальверде, Кроос (Себальос 76), Модрич – Родриго (Асенсио 82), Бензема (Чуамени 71), Винисиус

Предупреждения: Кукурелья 34, Джеймс 50, Мудрик 90 – Милитан 21