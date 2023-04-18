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ЛЧ. Челси - Реал 0:2. Класс сильнее желания

Лига Чемпионов
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(3 голосов)

Мадрид был более эффективным в атаке, создав меньше шансов

ЛЧ. Челси - Реал 0:2. Класс сильнее желания

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Реал” Мадрид спокойно вышел в полуфинал Лиги чемпионов, переиграв “Челси” и во втором матче. Для Фрэнка Лэмпарда это было четвертое подряд поражение во главе “синих” после его возвращения. Легенде “Челси” удалось настроить свою команду, большую часть матча хозяева провели в атаках, но их снова подвела реализация, а “Реал” не допускал ошибок. Что не скажешь про “Челси”, который пропустил гол едва ли не после первого момента у соперника. “Реал” продемонстрировал свой класс и умение побеждать в полсилы.

Потратив более 500 миллионов фунтов на новых футболистов, новые владельцы “Челси” умудрились не закрыть проблемную позицию центрального нападающего, и проблема отсутствия забивного форварда преследует “Челси” на протяжении всего сезона. Сегодня лучшие моменты у “синих” имели Канте и Кукурелья. Конечно же, они не забили. “Челси” забил 42 гола в 43 матчах нынешнего сезона, из них 30 в чемпионате Англии. У 15 команд показатель лучше. Когда некому забивать, побеждать очень сложно.

Лэмпард сделал выводы после первого матча с “Реалом”. “Челси” больше не работал узко без мяча, и Карвахалю не удавалось получать мяч между линиями, как первой игре на “Сантьяго Бернабеу”. Уэсли Фофана до поры до времени удавалось плотно закрывать Винисиуса, кроме того ему помогали Джеймс и Энцо Фернандес. Канте и Галлахер исполняли роль десяток под Хавертцом, это трио демонстрировало энергию и целеустремленность в прессинге. Прекрасный матч проводил Рис Джеймс, действовавший немного выше, чем Кукурелья на противоположном фланге.

Проблемой “Челси” было то, что “Реал” ничем невозможно удивить. Провести почти весь тайм на своей половине поля с редкими выходами в контратаки – ничего страшного. Дать “Челси” надежду? Пожалуйста, пусть попробуют с ней что-то сделать. Победит все равно Мадрид.

У “Челси” были шансы, и были надежды. Канте пробивал после рикошета с десяти метров, но не сумел попасть по воротам. В конце тайма Кукурелья оказался сам перед Куртуа на дальней штанге после прострела Джеймса, у него было достаточно времени, чтобы сделать несколько лишних движений, удар все же последовал, но очень эффектный сэйв выполнил Куртуа.

У “Реала” был только промах Винисиуса, и удар Родриго в штангу с внешней стороны.

“Челси” пробовал сохранить свою интенсивность и после перерыва, вновь был шанс у Канте, но под удар французского хавбека бросился Милитан.

А затем “Реал” просто воспользовался ошибкой “Челси”. Кукурелья решил оказаться в первой линии прессинга, оставив Родриго без просмотра, бразильский вингер получил мяч, ушел от отчаянного подката Чалобы, и в штрафной легко разыграл мяч с Винисиусом.

Лэмпард провел тройную замену, выпустив на поле Феликса, Стерлинга и Мудрика, и украинец судя по всему должен был закрывать позицию левого защитника. Один раз Мудрик продемонстрировал свою скорость, остановив Винисиуса в своей штрафной, пару раз экс-вингер “Шахтера” оказывался на ударных позициях, и не стеснялся пробивать. Он хорошо вошел в игру, но в целом это уже не имело значения. В конце игры “Реал” провел еще одну контратаку, Вальверде стянул на себя всех защитников в штрафной и катнул мяч Родриго, перед которыми были пустые ворота.

2:0 – “Реал” завтра узнает своего соперника в полуфинале, “Челси” будет просто доигрывать сезон.

Лига чемпионов, четвертьфинал, ответный матч. Лондон, “Стэмфорд Бридж”

“Челси” – “Реал” Мадрид 0:2 (первый матч – 0:2)

Голы: Родриго 58, Родриго 80

“Челси”: Аррисабалага – Фофана, Силва, Чалоба – Джеймс, Фернандес (Стерлинг 67), Ковачич, Кукурелья (Мудрик 67) – Канте, Галлахер (Феликс 67) – Хавертц (Маунт 77)

“Реал”: Куртуа – Карвахаль (Начо 81), Милитан, Алаба (Рюдигер 46), Камавинга – Вальверде, Кроос (Себальос 76), Модрич – Родриго (Асенсио 82), Бензема (Чуамени 71), Винисиус

Предупреждения: Кукурелья 34, Джеймс 50, Мудрик 90 – Милитан 21

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В статье: Карло Анчелотти Лига чемпионов Родриго Фрэнк Лэмпард Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Михаил Мудрик Родриго Гоэс
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Комментарии (27)
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Romantíco777 (Alicante)
19.04.2023 в 00:56
Виграв Реал, а бомбить у фанатів Барселони!!!Не вмієте радіти за опонентів-не лізьте зна гілки Реалу, бо це для вас отруйно!!!☝️З повагою
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+1
-2
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Барселиниуc (землянин)
19.04.2023 в 01:20
В полуфинале буде радиты за оппонентов. Обещаю.
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0
0
kalan-86 (Анкара)
19.04.2023 в 00:44
Цікаво, що в минулому розіграші, Реал дивом пройшов Челсі і дивом виграв в фіналі у Ліверпуля. В цьому сезоні він просто не помітив цих суперників. Як багато може змінитися за рік, виявляється. Тепер (за умови перемоги Ман.Сіті завтра) побачимо другий рік поспіл Реал-Сіті в півфіналі. Думаю Сіті має проходити цього разу, але хто знає, Карло вже демонстрував дива, та й команда наче в доброму тонусі і дусі перебуває. Буде запальний пів фінал у будь якому разі.
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+1
-2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
19.04.2023 в 00:30
Мудрика випускати на поле - це себе не поважати, бо гра вдесятьох проти Реалу - це вирок.
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+2
-1
download1 (huyersk)
19.04.2023 в 00:10
Михайло плідно попрацював за відведений час - два удари по воротах(один у ствір), офсайд, вдалий дріблінг один раз, жовта ..
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0
-2
La Scala (Milano)
19.04.2023 в 00:09
Ну що ж, фінал Мілан- Реал все ближче!. Вітаю всіх із виходом Мілану та Реалу у півфінал ЛЧ!
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+4
-1
Hate_Hate (Ukraine )
19.04.2023 в 00:20
Що МС вже пройшли?
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0
-2
La Scala (Milano)
19.04.2023 в 00:22
А де тут написано, що МС пройшли? Відкрий очі.
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
19.04.2023 в 00:39
Ты бы хоть что-то написал на ветке своей команды.
+1
0
Hate_Hate (Ukraine )
19.04.2023 в 00:25
Там де про фінал пишеш
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+1
0
La Scala (Milano)
19.04.2023 в 00:33
Фінал Мілан- Реал все ближче. Що тут не зрозумілого? Так передбачив татусь Карло ще перед 1/8
0
-2
denis_m
19.04.2023 в 00:07
З перемогою кращий клуб світу
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+4
-1
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culesmierda (Тернопіль)
19.04.2023 в 00:05
З перемогою тих, хто за Мадрид! Дуже впевнено задушили Челсі. Єдине, що прикро - жовта картка Мілітао і пропуск першого матчу півфіналу. Але то таке. Hala Madrid! Puta Barca! Puta Catalunya!
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+3
-2
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С.Карпович. (Ланівці)
19.04.2023 в 00:01
Наш Мудрик як в сраку ранений індіанець.
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+4
-2
Hate_Hate (Ukraine )
19.04.2023 в 00:19
Но менеджменту Шахтаря треба віддати належне, такого днаря продали за такі гроші)
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0
-1
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Campeón
18.04.2023 в 23:59
Реал Мадрид незрівнянний!
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+4
-2
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Барселиниуc (землянин)
19.04.2023 в 00:02
ничё-ничё... Холанд вам полную торбу накидает, осьпиждить..
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+1
-6
Dr. House (Поділля)
19.04.2023 в 00:13
Барсе@ох, вже і Лівер накидав двічі, і Челсі двічі, і ЖКХ із гномом, і МС - також буде двічі. Це за два останні роки. А ось кому накидують повну торбу, то це барсотушці, при чому неважливо чи це ЛЧ чи це ЛЄ
+6
0
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Romantíco777 (Alicante)
19.04.2023 в 00:54
Так хай хтось з Барселони прийде та накидає!!!Але, нажаль, в Барси зараз зовсім інші пріоритети...
+1
-1
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Барселиниуc (землянин)
19.04.2023 в 01:03
Мы среалишке уже накидали в Суперкубке, когда были в полном боевом. Да и потом трошки накинули два раза...
0
0
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Барселиниуc (землянин)
19.04.2023 в 01:08
Вы чемп просрали и у вас сразу появился приоритет. Две полудохлые и бестолковые командочки в плей-оф ЛЧ обыграли и счастья полные штаны. Готовьтесь к МС, халявщики... полуфинал это ваша остановка.
0
0
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Барселиниуc (землянин)
19.04.2023 в 01:15
В полуфинале вас МС будет разрывать. И Куруашка не поможет.
0
0
Hate_Hate (Ukraine )
18.04.2023 в 23:55
"специалистам" которые считаю Мудрыка ТОП игроков, советую посмотреть на игру Леао в матче Наполи-Милан. В следующем сезоне Мудрык поедет в аренду.
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+4
-1
download1 (huyersk)
19.04.2023 в 00:06
ми не вважаємо, ми вболіваємо. А ти типу спеціаліст великий ? - візьми пиріжок
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0
-2
Hate_Hate (Ukraine )
19.04.2023 в 00:16
Та есть тут специалисты. А чего ты считаешь что этот пост для тебя?)
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.04.2023 в 23:54
лошарики
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+2
-3
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Campeón
18.04.2023 в 23:55
бaрceлoшарики
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+3
-3

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