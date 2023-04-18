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Не с первого раза, но забил. Жиру открыл счет в матче с Наполи - ВИДЕО

Лига Чемпионов
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Милан ставит Наполи в очень неудобное положение

Не с первого раза, но забил. Жиру открыл счет в матче с Наполи - ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наполи и Милан играют ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

После поражения в первом матче 0:1 Неаполь активно начал, имел подходы, но свои шансы не реализовал.

Ну а Милан постепенно отжал пружину – сначала Жиру не забил пенальти, а в самой концовке первого тайма Оливер забил после классного быстрого прохода Леау.

1:0 (и 2:0 в сумме) для Милана.

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В статье: Наполи (Неаполь) Милан
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