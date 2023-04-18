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Челси - Реал 0:2. Обзор матча, видео гола (обновляется)

Лига Чемпионов
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Челси - Реал ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 18.04.2023 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Челси - Реал 0:2. Обзор матча, видео гола (обновляется)

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Челси" проиграл первый матч 0:2, но намеревался отыграться в домашнем поединке. И это не пустые слова, ведь "синие" реально активно провела матч. Но подвела реализацию. А там параллельно и провалы в защите сделали свое. Одним словом, "Челси" сыграл достойно, но все же вылетел от "Реала", пропустив в начале и в середине второго тайма от Родриго.

Михаил Мудрик тоже принял участие в матче, вышел на замену вскоре после пропущенного мяча. Однако изменить ход событий было сложно. Смотрите, как развивались события на поле в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

ЛЧ. 1/4-я финала. Ответный матч. 18.04.2023
"Челси" - "Реал" 0:2
Голы: Родриго 58, Родриго 80

Первый гол Родриго

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В статье: Реал (Мадрид) Челси (Лондон)
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