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Не Мудрик решает, а класс соперника. Челси - Реал 0:2. Обзор матча, видео голов
Челси - Реал ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 18.04.2023 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" проиграл первый матч 0:2, но намеревался отыграться в домашнем поединке. И это не пустые слова, ведь "синие" реально активно провели матч. Но подвела реализация. А там параллельно и провалы в защите сделали свое. Одним словом, "Челси" сыграл достойно, но все же вылетел от "Реала", пропустив в начале и в конце второго тайма от Родриго.
Михаил Мудрик тоже принял участие в матче, вышел на замену вскоре после первого пропущенного мяча. Однако изменить ход событий было сложно. Смотрите, как развивались события на поле, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.
ЛЧ. 1/4-я финала. Ответный матч. 18.04.2023
"Челси" - "Реал" 0:2
Голы: Родриго 58, Родриго 80
Обзор матча
Первый гол Родриго
Второй гол Родриго
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