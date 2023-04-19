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Не Мудрик решает, а класс соперника. Челси - Реал 0:2. Обзор матча, видео голов

Лига Чемпионов
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Челси - Реал ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 18.04.2023 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Не Мудрик решает, а класс соперника. Челси - Реал 0:2. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Челси" проиграл первый матч 0:2, но намеревался отыграться в домашнем поединке. И это не пустые слова, ведь "синие" реально активно провели матч. Но подвела реализация. А там параллельно и провалы в защите сделали свое. Одним словом, "Челси" сыграл достойно, но все же вылетел от "Реала", пропустив в начале и в конце второго тайма от Родриго.

Михаил Мудрик тоже принял участие в матче, вышел на замену вскоре после первого пропущенного мяча. Однако изменить ход событий было сложно. Смотрите, как развивались события на поле, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

ЛЧ. 1/4-я финала. Ответный матч. 18.04.2023
"Челси" - "Реал" 0:2
Голы: Родриго 58, Родриго 80

Обзор матча

Первый гол Родриго

Второй гол Родриго

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В статье: Реал (Мадрид) Челси (Лондон)
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Комментарии (1)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
19.04.2023 в 00:25
Коли на поле вийшов Мудрик, то стало зрозуміло, що матч остаточно буде програний, ще з більшим рахунком. Челсі і так важко було у грі з Реалом, а після виходу Мудрика, грати стало неможливо, бо грати вдесятьох проти Реалу це катастрофа.
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