Наполи - Милан. Гол Осимхена спасет ничью, но не победу - ВИДЕО

Наполи и Милан сыграли ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

Милан после победы 1:0 в первом матче забил и в первом тайме ответного поединка.

После перерыва Наполи поддавил, имел свои шансы, но Хвича не реализовал пенальти. Все-таки неаполитанцы забили, Осимхен забил уже в компенсированное время, сравнял счет, но этого оказалось мало. 1:1 в матче и 1:2 для Милана по сумме двух встреч.