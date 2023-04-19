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Наполи - Милан. Гол Осимхена спасет ничью, но не победу - ВИДЕО
Наполи забил Милану в самой концовке, но это команду не спасло
Getty Images / Global Images Ukraine
Наполи и Милан сыграли ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
Милан после победы 1:0 в первом матче забил и в первом тайме ответного поединка.
После перерыва Наполи поддавил, имел свои шансы, но Хвича не реализовал пенальти. Все-таки неаполитанцы забили, Осимхен забил уже в компенсированное время, сравнял счет, но этого оказалось мало. 1:1 в матче и 1:2 для Милана по сумме двух встреч.
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