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Бавария - Манчестер Сити: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Где покажут в прямом эфире матч "Бавария" - "Манчестер Сити", Лига Чемпионов, 19 апреля 2023 года

Бавария - Манчестер Сити: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В первом матче "Манчестер Сити" нанёс "Баварии" крупнейшее поражение в Лиге Чемпионов за последние 10 лет. Три мяча перевеса фактически убили интригу в противостоянии, но "рекордмайстер" не из тех, кто сдастся до финального свистка. В конце концов, Томас Тухель два года назад с "Челси" показал, что он может быть заклинателем Гвардиолы. Получится ли у "Баварии" сотворить чудо?

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Узнаем это мы в среду, 19 апреля. Начало матча "Бавария" - "Манчестер Сити" в 22:00.

В прямом эфире в Украине игру покажут Volia TV и "MEGOGO", начало трансляции - в 22:00 по киевскому времени.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за встречей вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Бавария" - "Манчестер Сити" на UA-Футбол.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити
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