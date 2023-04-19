  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Пиоли: Нас считали аутсайдерами, но мы стиснули зубы и заслуженно прошли Наполи
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пиоли: Нас считали аутсайдерами, но мы стиснули зубы и заслуженно прошли Наполи

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Наставник "Милана" счастлив командному успеху

Пиоли: Нас считали аутсайдерами, но мы стиснули зубы и заслуженно прошли Наполи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли поделился мыслями после ничьей с "Наполи" (1:1) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. По сумме двух встреч дальше прошли "россонери" (2:1).

"Поздравляю ребят. Нас ждут еще два красивых, интригующих и очень сложных матча в полуфинале. Мы проделали очень много работы и совершенно точно не хотим останавливаться.

Читайте такжеЛЧ. Наполи - Милан 1:1 (1:2). Клубный дух победил

"Мы очень хорошо помним матч с Риу Аве в квалификации Лиги Европы в 2020 году. Мы проделали большой путь. Нас считали аутсайдерами в противостоянии с "Наполи", но я тренирую команду с большим сердцем. Мы стиснули зубы и терпели, но заслужили эту победу", - приводит слова Пиоли официальный сайт УЕФА.

В полуфинале "Милан" встретится с победителем пары "Интер" - "Бенфика". Эта игра состоится уже сегодня, 19 апреля в 22:00.

По теме
yellow-arrow
Спаллетти – о вылете Наполи из ЛЧ: Поплатились за отсутствие опыта
yellow-arrow
"У нас были хорошие моменты". Лэмпард прокомментировал поражение от Реала
yellow-arrow
Анчелотти: В матче с Челси было всё. Пришлось потерпеть, а Куртуа сделал важнейший сейв
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стефано Пиоли Наполи (Неаполь) Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
uefa

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде