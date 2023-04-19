Пиоли: Нас считали аутсайдерами, но мы стиснули зубы и заслуженно прошли Наполи

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли поделился мыслями после ничьей с "Наполи" (1:1) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. По сумме двух встреч дальше прошли "россонери" (2:1).

"Поздравляю ребят. Нас ждут еще два красивых, интригующих и очень сложных матча в полуфинале. Мы проделали очень много работы и совершенно точно не хотим останавливаться.

"Мы очень хорошо помним матч с Риу Аве в квалификации Лиги Европы в 2020 году. Мы проделали большой путь. Нас считали аутсайдерами в противостоянии с "Наполи", но я тренирую команду с большим сердцем. Мы стиснули зубы и терпели, но заслужили эту победу", - приводит слова Пиоли официальный сайт УЕФА.

В полуфинале "Милан" встретится с победителем пары "Интер" - "Бенфика". Эта игра состоится уже сегодня, 19 апреля в 22:00.