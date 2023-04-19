  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Спаллетти – о вылете Наполи из ЛЧ: Поплатились за отсутствие опыта
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Спаллетти – о вылете Наполи из ЛЧ: Поплатились за отсутствие опыта

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Спаллетти подвел итоги противостояния с "Миланом"

Спаллетти – о вылете Наполи из ЛЧ: Поплатились за отсутствие опыта

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов. Неаполитанцы уступили по сумме двух встреч "Милану" (0:1, 1:1) на стадии четвертьфинала.

"Поздравляю "Милан", а также своих игроков. У нас была блестящая Лига чемпионов. К этим матчам мы подошли несколько выхолощенными и поплатились за отсутствие опыта.

Читайте такжеПиоли: Нас считали аутсайдерами, но мы стиснули зубы и заслуженно прошли Наполи

Мы лучше играли в обоих матчах, но недостаточно хорошо распорядились своими моментами, находясь в чужой штрафной.

Некоторые игроки подошли к этой игре не в лучшей форме. Мы могли избежать пропущенного мяча при равном счете", — приводит слова Спаллетти пресс-служба УЕФА.

Читайте такжеЛЧ. Наполи - Милан 1:1 (1:2). Клубный дух победил
По теме
yellow-arrow
Бавария – Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов на 18.04.2023
yellow-arrow
Мудрик сделал 10 касаний мяча при 100% точности передач в игре с Реалом
yellow-arrow
Пиоли: Нас считали аутсайдерами, но мы стиснули зубы и заслуженно прошли Наполи
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лучано Спаллетти Наполи (Неаполь) Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
uefa

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде