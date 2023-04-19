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Спаллетти – о вылете Наполи из ЛЧ: Поплатились за отсутствие опыта
Спаллетти подвел итоги противостояния с "Миланом"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов. Неаполитанцы уступили по сумме двух встреч "Милану" (0:1, 1:1) на стадии четвертьфинала.
"Поздравляю "Милан", а также своих игроков. У нас была блестящая Лига чемпионов. К этим матчам мы подошли несколько выхолощенными и поплатились за отсутствие опыта.
Мы лучше играли в обоих матчах, но недостаточно хорошо распорядились своими моментами, находясь в чужой штрафной.
Некоторые игроки подошли к этой игре не в лучшей форме. Мы могли избежать пропущенного мяча при равном счете", — приводит слова Спаллетти пресс-служба УЕФА.
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