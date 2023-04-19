Спаллетти – о вылете Наполи из ЛЧ: Поплатились за отсутствие опыта

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов. Неаполитанцы уступили по сумме двух встреч "Милану" (0:1, 1:1) на стадии четвертьфинала.

"Поздравляю "Милан", а также своих игроков. У нас была блестящая Лига чемпионов. К этим матчам мы подошли несколько выхолощенными и поплатились за отсутствие опыта.

Мы лучше играли в обоих матчах, но недостаточно хорошо распорядились своими моментами, находясь в чужой штрафной.

Некоторые игроки подошли к этой игре не в лучшей форме. Мы могли избежать пропущенного мяча при равном счете", — приводит слова Спаллетти пресс-служба УЕФА.