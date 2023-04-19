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Мудрик сделал 10 касаний мяча при 100% точности передач в игре с Реалом

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Также украинец нанес 2 удара по воротам соперника

Мудрик сделал 10 касаний мяча при 100% точности передач в игре с Реалом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вторник, 18 апреля, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Челси" и "Реалом". Противостояние проходило на "Стэмфорд Бриждж" и завершилось победой сливочных - 2:0.

Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик начал поединок в запасе. Он появился на поле на 67-й минуте, заменив Марка Кукурелью.

За примерно 26 минут Мудрик получил желтую карточку, нанес 2 удара по воротам (1 в створ и 1 неточный), 10 раз коснулся мяча, отдал 4 точные передачи из 4 (100%), провел 1 удачную обводку при 1 попытке, дважды потерял мяч, дважды сфолил, 1 раз оказался в офсайде, 1 раз вынес мяч и 1 раз был обыгран.

После завершения игры статистические порталы оценили действия украинца. Михаил получил 6.1 и 6.5 от WhoScored и SofaScore соответственно. Ниже в составе лондонцев только у Мейсона Маунта (6.0 и 6.4).

Наиболее высокая оценка у автора дубля Родриго (9.0 и 8.8).

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Мудрик сделал 10 касаний мяча при 100% точности передач в игре с Реалом - изображение 1Мудрик сделал 10 касаний мяча при 100% точности передач в игре с Реалом - изображение 2Мудрик сделал 10 касаний мяча при 100% точности передач в игре с Реалом - изображение 3
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В статье: Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
sofascore

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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
19.04.2023 в 10:20
это АПЛ а не УПЛ и Мудрик пока 0
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0
0
Siren05 (Мариуполь)
19.04.2023 в 10:06
Констатирую. 2 последнмх матча сыграл получше, чем предыдущие. Возможно адаптируется?
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+1
0
Cassid (Kiev)
19.04.2023 в 09:51
Еще круто отобрал мяч в опасной контратаке и в целом в обороне отработал лучше защитников. Плюс моменты с ударом сделал сам - никто ему возможности не создавал.Все эти хускоры - ни о чем.
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+2
0

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