Мудрик сделал 10 касаний мяча при 100% точности передач в игре с Реалом

Во вторник, 18 апреля, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Челси" и "Реалом". Противостояние проходило на "Стэмфорд Бриждж" и завершилось победой сливочных - 2:0.

Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик начал поединок в запасе. Он появился на поле на 67-й минуте, заменив Марка Кукурелью.

За примерно 26 минут Мудрик получил желтую карточку, нанес 2 удара по воротам (1 в створ и 1 неточный), 10 раз коснулся мяча, отдал 4 точные передачи из 4 (100%), провел 1 удачную обводку при 1 попытке, дважды потерял мяч, дважды сфолил, 1 раз оказался в офсайде, 1 раз вынес мяч и 1 раз был обыгран.

После завершения игры статистические порталы оценили действия украинца. Михаил получил 6.1 и 6.5 от WhoScored и SofaScore соответственно. Ниже в составе лондонцев только у Мейсона Маунта (6.0 и 6.4).

Наиболее высокая оценка у автора дубля Родриго (9.0 и 8.8).