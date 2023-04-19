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Бавария - Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Бавария - Манчестер Сити: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 19.04.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Бавария - Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Chris Brunskill/Fantasista

UA-Футбол
Новина українською

Необычно так оценивать ситуацию, но факт остается фактом: "Бавария" находится в критическом положении. После поражения 0:3 в первом матче, мюнхенцы должны провести идеальный ответный поединок. Только в таком случае будет возможность отыграться и сразиться с "Манчестер Сити" за полуфинал.

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Задача непростая, но на поздних стадиях Лиги чемпионов других не бывает. Матч начнется в 22:00, а его прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGО. MEGOGО – официальный транслятор еврокубков в Украине. Смотреть можно прямо в этой новости, однако требуется регистрация и подписка.

Лига чемпионов, 1/4 финала. 2-й матч
19 апреля. Лондон, Мюнхен, Альянц Арена

"Бавария" – "Манчестер Сити" 22:00

(первый матч – 0:3)

Телетрансляция – Megogo Футбол 1
Текстовая трансляция – UA-Футбол

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Трансляція матчу Баварія - Манчестер Сіті
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В статье: Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити смотреть футбол онлайн
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