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Интер - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Интер - Бенфика: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 19.04.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Интер - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Интер" не видели фаворитом в этом противостоянии. Но на зло всем ожиданиям миланцы в первом гостевом матче не просто победили, а добыли очень удобный гандикап перед ответным матчем. "Бенфике" придется сильно постараться, чтобы отыграть у кубкового бойца, которым является команда Симоне Индзаги, два гола.

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Матч начнется в 22:00, а его прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGО. MEGOGО – официальный транслятор еврокубков в Украине. Смотреть можно прямо в этой новости, однако требуется регистрация и подписка.

Лига чемпионов

1/4 финала, второй матч (счет первого поединка – 2:0)
19 апреля, 22:00. "Джузеппе Меацца" (Милан)
Главный арбитр: Карлос дель Серро Гранде (Испания)

"Интер" 22:00 "Бенфика"

Прямая трансляция: Мегого Футбол 2

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Трансляція матчу Інтер - Бенфіка
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В статье: Бенфика (Лиссабон) Интер (Милан) смотреть футбол онлайн
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