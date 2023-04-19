Интер - Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Интер" не видели фаворитом в этом противостоянии. Но на зло всем ожиданиям миланцы в первом гостевом матче не просто победили, а добыли очень удобный гандикап перед ответным матчем. "Бенфике" придется сильно постараться, чтобы отыграть у кубкового бойца, которым является команда Симоне Индзаги, два гола.

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Матч начнется в 22:00, а его прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGО. MEGOGО – официальный транслятор еврокубков в Украине. Смотреть можно прямо в этой новости, однако требуется регистрация и подписка.

Лига чемпионов

1/4 финала, второй матч (счет первого поединка – 2:0)

19 апреля, 22:00. "Джузеппе Меацца" (Милан)

Главный арбитр: Карлос дель Серро Гранде (Испания)

Прямая трансляция: Мегого Футбол 2