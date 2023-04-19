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Гвардиола перед игрой с Баварией: Мы постараемся сыграть лучше соперника

Лига Чемпионов
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Ответный матч уже сегодня, 19 апреля

Гвардиола перед игрой с Баварией: Мы постараемся сыграть лучше соперника

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии".

"Мы сконцентрированы на том, чтобы постараться взять игру под свой контроль. Нам противостоит одна из самых престижных команд этого турнира. На поле будут 11 игроков против 11, и мы постараемся сыграть лучше соперника в этом конкретном матче. Было бы ошибкой думать о прошлом.

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Необходимо справиться с эмоциями, какими бы они ни были. Мы не знаем, как будет играть "Бавария", но мы обязаны точно знать, что должны делать сами, и постараемся это выполнить", - приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

Напомним, поединок "Бавария" - "Манчестер Сити" состоится сегодня, 19 апреля и начнется в 22:00. Первая встреча завершилась победой "горожан" со счетом 3:0.

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В статье: Хосеп Гвардиола Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити
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Источник:
uefa

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