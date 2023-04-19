"Мы должны забивать". Шмидт оценил шансы Бенфики пройти Интер в ЛЧ

Главный тренер португальской "Бенфики" Рогер Шмидт рассказал, что думает о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с миланским "Интером".

"Нам нужно смириться с поражением на прошлой неделе и смотреть вперед. Мы должны сосредоточиться на том, что надо делать на поле, быть мотивированными и подходить к игре с чистым разумом, чтобы показать свой лучший футбол. Если не сделаем этого, то вылетим из Лиги чемпионов.

Мы должны забивать. В этом сезоне мы в разных турнирах уже показали, на что способны, даже в очень важных матчах. Мы создали несколько шансов [в первом матче], но нам нужен тактический баланс в структуре нашего более атакующего стиля игры", - сказал Шмидт.

Напомним, матч "Интер" - "Бенфика" состоится сегодня, 19 апреля и начнется в 22:00 по киевскому времени. Первая игра завершилась победой итальянской команды 2:0.