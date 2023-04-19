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"Мы должны забивать". Шмидт оценил шансы Бенфики пройти Интер в ЛЧ

Лига Чемпионов
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Португальцам нужно отыгрываться после поражения в первом матче

"Мы должны забивать". Шмидт оценил шансы Бенфики пройти Интер в ЛЧ

Фото: slbenfica.pt

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Главный тренер португальской "Бенфики" Рогер Шмидт рассказал, что думает о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с миланским "Интером".

"Нам нужно смириться с поражением на прошлой неделе и смотреть вперед. Мы должны сосредоточиться на том, что надо делать на поле, быть мотивированными и подходить к игре с чистым разумом, чтобы показать свой лучший футбол. Если не сделаем этого, то вылетим из Лиги чемпионов.

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Мы должны забивать. В этом сезоне мы в разных турнирах уже показали, на что способны, даже в очень важных матчах. Мы создали несколько шансов [в первом матче], но нам нужен тактический баланс в структуре нашего более атакующего стиля игры", - сказал Шмидт.

Напомним, матч "Интер" - "Бенфика" состоится сегодня, 19 апреля и начнется в 22:00 по киевскому времени. Первая игра завершилась победой итальянской команды 2:0.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Интер (Милан) Роджер Шмидт
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Источник:
uefa

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