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Индзаги – об ответном матче с Бенфикой: Нам нужно действовать сплоченно
Неделю назад "Интер" выиграл со счетом 2:0
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги порассуждал о предстоящем ответном матче с португальской "Бенфикой" в 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Мы знаем, насколько хорош соперник. Это будет сложный матч, и мы должны показать все, на что способны. Нам нужно работать очень сплоченно, если хотим победить. Нам противостоит прекрасная команда, которая, как и мы, в последнее время не показывает в своей лиге тех результатов, которых заслуживает.
Мы знаем сильные стороны "Бенфики". У нас есть фора в два гола, но нам будет тяжело. Нам придется играть с большой интенсивностью, потому что "Бенфика" много бегает и играет в пас. Нам нужно помешать им своей работоспособностью.
Нашей целью было попадание в четвертьфинал. Теперь мы здесь, у нас есть шанс пробиться в четверку лучших. Мы играли против очень сильных команд. Как нападающий я всегда переживал, когда у меня не было моментов. А мои парни создают возможности, им просто нужно сохранять спокойствие и ждать верного момента", – рассказал Индзаги.
Напомним, матч "Интер" - "Бенфика" состоится сегодня, 19 апреля и начнется в 22:00 по киевскому времени. Первая игра завершилась победой итальянской команды 2:0.
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