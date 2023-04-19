Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги порассуждал о предстоящем ответном матче с португальской "Бенфикой" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Мы знаем, насколько хорош соперник. Это будет сложный матч, и мы должны показать все, на что способны. Нам нужно работать очень сплоченно, если хотим победить. Нам противостоит прекрасная команда, которая, как и мы, в последнее время не показывает в своей лиге тех результатов, которых заслуживает.

Мы знаем сильные стороны "Бенфики". У нас есть фора в два гола, но нам будет тяжело. Нам придется играть с большой интенсивностью, потому что "Бенфика" много бегает и играет в пас. Нам нужно помешать им своей работоспособностью.