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Рамуш против Лаутаро – составы команд на матч 1/4 Лиги чемпионов Интер – Бенфика

Лига Чемпионов
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Гостям придется отыгрываться

Рамуш против Лаутаро – составы команд на матч 1/4 Лиги чемпионов Интер – Бенфика

Фото: twitter.com/Inter

Новина українською

Стали известны составы команд на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов "Интер" – "Бенфика". Встреча начнется в 22:00.

Состав "Интера":

  • 24 Онана А. (В)
  • 36 Дармиан М.
  • 15 Ачерби Ф.
  • 95 Бастони А.
  • 2 Дюмфрис Д.
  • 23 Барелла Н.
  • 77 Брозович М. (К)
  • 22 Мхитарян Г.
  • 32 Димарко Ф.
  • 10 Мартинес Л.
  • 9 Джеко Э.

Состав "Бенфики":

  • 99 Влаходимос О. (В)
  • 2 Жилберту
  • 66 Антонио Сілва
  • 30 Отаменди Н. (К)
  • 3 Гримальдо А.
  • 61 Флорентину
  • 22 Шикинью
  • 27 Рафа Сілва
  • 20 Жоау Мариу
  • 8 Аурснес Ф.
  • 88 Рамос Г.

Первый матч завершилсся со счетом 1:0 в пользу "Интера".

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