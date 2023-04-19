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Рамуш против Лаутаро – составы команд на матч 1/4 Лиги чемпионов Интер – Бенфика
Гостям придется отыгрываться
Фото: twitter.com/Inter
Стали известны составы команд на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов "Интер" – "Бенфика". Встреча начнется в 22:00.
Состав "Интера":
- 24 Онана А. (В)
- 36 Дармиан М.
- 15 Ачерби Ф.
- 95 Бастони А.
- 2 Дюмфрис Д.
- 23 Барелла Н.
- 77 Брозович М. (К)
- 22 Мхитарян Г.
- 32 Димарко Ф.
- 10 Мартинес Л.
- 9 Джеко Э.
Gli 1️⃣1️⃣ per #InterBenfica ⚫????— Inter (@Inter) April 19, 2023
Forza ragazzi ????#ForzaInter #UCL pic.twitter.com/6zxOXqQ6D7
Состав "Бенфики":
- 99 Влаходимос О. (В)
- 2 Жилберту
- 66 Антонио Сілва
- 30 Отаменди Н. (К)
- 3 Гримальдо А.
- 61 Флорентину
- 22 Шикинью
- 27 Рафа Сілва
- 20 Жоау Мариу
- 8 Аурснес Ф.
- 88 Рамос Г.
???????? ???????????????? ????????????????????????????!#EuAmoOBenfica • #UCL • #FCIMSLB pic.twitter.com/td0iVYEa0Y— SL Benfica (@SLBenfica) April 19, 2023
Первый матч завершилсся со счетом 1:0 в пользу "Интера".
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