Барелла снова огорчил Бенфику. Интер быстро открыл счет в матче с португальцами - ВИДЕО

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов Интер в Милане принимал Бенфику.

После поражения Бенфики в первом, домашнем матче 0:2, шансы лиссабонцов рассматривались не лучшим образом, а тут еще и Барелла забил уже на 14-й минуте.

Обыгрался с Лаутаро, убрал защитника и шикарно дал по дуге в дальний угол.

1:0 и 3:0 по итогам двух матчей.