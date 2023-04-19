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Барелла снова огорчил Бенфику. Интер быстро открыл счет в матче с португальцами - ВИДЕО
Кажется, тут все ясно
Getty Images/Global Images Ukraine
В ответном матче 1/4 финала
После поражения Бенфики в первом, домашнем матче 0:2, шансы лиссабонцов рассматривались не лучшим образом, а тут еще и Барелла забил уже на 14-й минуте.
Обыгрался с Лаутаро, убрал защитника и шикарно дал по дуге в дальний угол.
1:0 и 3:0 по итогам двух матчей.
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