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ЛЧ. Бавария – Ман Сити. 0:0. Эрлинг Холанд не забивает пенальти

Лига Чемпионов
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Горецка мог повлиять на эмоциональное состояние норвежца

ЛЧ. Бавария – Ман Сити. 0:0. Эрлинг Холанд не забивает пенальти

Фото: Getty Images

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"Манчестер Сити" упустил возможность открыть счет в ответном поединке 1/4 финала ЛЧ с "Баварией" и похоронить шансы на камбэк последних. Эрлинг Холанд не реализовал пенальти.

Мяч попал в руку Дайо Упамекано и судья указал на 11-метровую отметку. Перед ударом Холанда, Горецка показал на посторонний предмет между бьющим и воротами. Судья позволил ему убрать лишнее, а Эрлинг спустя несколько мгновений пробил выше ворот.

Гол мог стать 35-м для Холанда в 27 матчах Лиги чемпионов.

37' Эрлинг Холанд – незабитый пенальти.

ЛЧ. Бавария – Ман Сити. 0:0. Эрлинг Холанд не забивает пенальти - изображение 1

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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