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ЛЧ. Бавария – Ман Сити. 0:0. Эрлинг Холанд не забивает пенальти
Горецка мог повлиять на эмоциональное состояние норвежца
Фото: Getty Images
"Манчестер Сити" упустил возможность открыть счет в ответном поединке 1/4 финала ЛЧ с "Баварией" и похоронить шансы на камбэк последних. Эрлинг Холанд не реализовал пенальти.
Мяч попал в руку Дайо Упамекано и судья указал на 11-метровую отметку. Перед ударом Холанда, Горецка показал на посторонний предмет между бьющим и воротами. Судья позволил ему убрать лишнее, а Эрлинг спустя несколько мгновений пробил выше ворот.
Гол мог стать 35-м для Холанда в 27 матчах Лиги чемпионов.
37' Эрлинг Холанд – незабитый пенальти.
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