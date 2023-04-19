ЛЧ. Бавария – Ман Сити. 0:0. Эрлинг Холанд не забивает пенальти

"Манчестер Сити" упустил возможность открыть счет в ответном поединке 1/4 финала ЛЧ с "Баварией" и похоронить шансы на камбэк последних. Эрлинг Холанд не реализовал пенальти.

Мяч попал в руку Дайо Упамекано и судья указал на 11-метровую отметку. Перед ударом Холанда, Горецка показал на посторонний предмет между бьющим и воротами. Судья позволил ему убрать лишнее, а Эрлинг спустя несколько мгновений пробил выше ворот.

Гол мог стать 35-м для Холанда в 27 матчах Лиги чемпионов.

37' Эрлинг Холанд – незабитый пенальти.