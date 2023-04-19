Кое-какая интрига сохраняется. Бенфика сравняла счет в матче с Интером - ВИДЕО

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов Интер в Милане принимал Бенфику.

После поражения Бенфики в первом, домашнем матче 0:2, шансы лиссабонцов рассматривались не лучшим образом, а тут еще и Барелла забил уже на 14-й минуте.

Правда, лиссабонцы все-таки забили в ответ в концовке тайма – Аурснес классно отклеился от защитника и пробил головой после навеса от Рафы Силвы.

1:1, и кое-какая интрига на второй тайм сохраняется.