Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кое-какая интрига сохраняется. Бенфика сравняла счет в матче с Интером - ВИДЕО
Аурснес головой забил в концовке первого тайма
Getty Images/Global Images Ukraine
В ответном матче 1/4 финала
После поражения Бенфики в первом, домашнем матче 0:2, шансы лиссабонцов рассматривались не лучшим образом, а тут еще и Барелла забил уже на 14-й минуте.
Правда, лиссабонцы все-таки забили в ответ в концовке тайма – Аурснес классно отклеился от защитника и пробил головой после навеса от Рафы Силвы.
1:1, и кое-какая интрига на второй тайм сохраняется.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- В Минобороны сообщили, что контрнаступательные действия уже происходят на востоке Украины
- Бавария закономерно в шаге от провала в ЛЧ. Ее испортил боснийский интриган
- Неймар и популярна блогерша объявили о том, что ждут появления первенца. ФОТО
- Мудрик вышел на замену спасать Челси в матче с Реалом
- София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн