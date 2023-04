Игроки Реала вместе с футболистами Челси пообщались в подтрибунном помещении после ответного матча 1/4 ЛЧ – Фото

СМИ опубиковали фото из подтрибунного помещения Стэмфорд Бридж после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Челси" – "Реал" (0:2). На нем футболисты обеих команд сидят на ступеньках и беседуют.

Было ожидаемо увидеть в подтрибунном помещении беседующих хорватов и бывших одноклубников Ковачича и Модрича, но то, что к компании присоединились Милитао, Феликс и Винисиус, удивило журналистов. Игроки "Челси" выглядят расстроенными, а Эдер на что-то показывает Жоау.

Отметим, Милитао не застал в "Реале" Ковачича, так как пришел в клуб летом 2019-го, как раз когда хорват ушел. Винисиусу же удалось застать полузащитника и они даже год поиграли вместе, хоть в сезоне-18/19 роль бразильца в команде не была ключевой.

This photo was taken in the Stamford Bridge tunnel after the match last night. ???????? pic.twitter.com/5TPN4e99a7