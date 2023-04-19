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ЛЧ. Бавария – Ман Сити. 0:1. Холанд исправился и забил 35-й мяч в турнире – Видео
Черная полоса имени Упамекано
Twitter Erling Haaland
"Манчестер Сити" все-таки открыл счет в ответном противостоянии 1/4 финала Лиги чемпионов с "Баварией". Эрлинг Холанд исправился за незабитый пенальти в первом тайме.
Кевин Де Брюйне отдал проникающий пас на Эрлинга Холанда и вывел его против Дайо Упамекано. У француза поехала нога и форвард его легко обыграл, реализовав выход 1 в 1.
57' Эрлинг Холанд – 0:1.
Это 35-й мяч Холанда в Лиге чемпионов и он достиг этой отметки за рекордные 27 поединков.
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